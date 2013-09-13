أخبار عاجلة

بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

محكمة صينية تصدر أحكامًا بالإعدام على 3 من المسلمين «اليوغور»

Google+ Print
محكمة صينية تصدر أحكامًا بالإعدام على 3 من المسلمين «اليوغور» محكمة صينية تصدر أحكامًا بالإعدام على 3 من المسلمين «اليوغور»

قالت وسائل إعلام رسمية إن محكمة في اقليم شينجيانغ المضطرب في أقصى غرب الصين أصدرت أحكامًا بالإعدام، الخميس، على 3 من المسلمين اليوغور بعد ان أدانتهم بالتورط في أنشطة «إرهابية».

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن متهما آخر حكم عليه بالسجن 25 سنة عن دوره في موجة من أعمال العنف في يونيو.

وأضافت الوكالة أن المتهمين تورطوا في أنشطة دينية غير قانونية وأنهم كانوا يعملون على نشر التطرف الديني وأنشأوا «خلية إرهابية» وخططوا لشن هجمات.

ووصفت الصين حادث العنف الذي وقع في يونيو وقتل فيه 35 شخصا بانه هجوم إرهابي شنته عصابة متورطة في أنشطة دينية متطرفة. وكان ذلك أكثر العنف دموية في الأقليم المضطرب منذ يوليو 2009 عندما قتل حوالي 200 شخص في حوادث شغب بين «اليوغور» وأفراد من قومية «الهان» الصينية في اورومتشي عاصمة الأقليم.

والكثير من اليوغور المسلمين الذين يتحدثون التركية مستاؤون مما يصفونها بأنها قيود تفرضها الصينية على ثقافتهم ولغتهم وممارساتهم الدينية. وتقول «بكين» إنها تمنح «اليوغور» حريات واسعة وتتهم متطرفين بالسعي للانفصال عن الوطن الأم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج