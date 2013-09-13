تدشين حملة بكفر الشيخ لجمع 40 مليون توقيع لكتابة دستور جديد للبلاد

شهدت مدينة كفر الشيخ تدشين حملة ” فئات ” لجمع 40 مليون توقيع للمطالبة بكتابة دستور جديد للبلاد ورفض ترقيع دستور الإخوان .

وأكد محمد مرزوق منسق حملة ” فئات ” أن الحملة تطالب بكتابة دستور جديد بدلاً من ترقيع دستور الإخوان الذي كتب في عام 2012 وأسقطه الشعب في 30 يونيو ولايليق لدولة بحجم مصر وحضارتها وشعبها العظيم أن يتم مناقشة وتعديل دستور مطعون على شرعيته أمام القضاء .

وأضاف أن مناقشة وتعديل الدستور المعطل يعد إهانة لثورة الشعب في 30 يونيو 2013، مشيراً إلى أن لجنة كتابة الدستور يجب ألا تقل عن 100عضو ليمثلون جميع فئات الشعب بكل طوائفه.

وأشار مرزوق إلى أن الحملة لها ممثلون على مستوى الجمهورية وستشهد المحافظات خلال الأسابيع القادمة فعاليات كبيرة لجمع حوالي 40 مليون وأنه على ثقة من توافد الشعب المصري على الحملة .