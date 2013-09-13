أخبار عاجلة

بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تدشين حملة بكفر الشيخ لجمع 40 مليون توقيع لكتابة دستور جديد للبلاد

Google+ Print
تدشين حملة بكفر الشيخ لجمع 40 مليون توقيع لكتابة دستور جديد للبلاد تدشين حملة بكفر الشيخ لجمع 40 مليون توقيع لكتابة دستور جديد للبلاد

شهدت مدينة كفر الشيخ تدشين حملة ” فئات ” لجمع 40 مليون توقيع للمطالبة بكتابة دستور جديد للبلاد ورفض ترقيع دستور الإخوان .

وأكد محمد مرزوق منسق حملة ” فئات ” أن الحملة تطالب بكتابة دستور جديد بدلاً من ترقيع دستور الإخوان الذي كتب في عام 2012 وأسقطه الشعب في 30 يونيو ولايليق لدولة بحجم وحضارتها وشعبها العظيم أن يتم مناقشة وتعديل دستور مطعون على شرعيته أمام القضاء .

وأضاف أن مناقشة وتعديل الدستور المعطل يعد إهانة لثورة الشعب في 30 يونيو 2013، مشيراً إلى أن لجنة كتابة الدستور يجب ألا تقل عن 100عضو ليمثلون جميع فئات الشعب بكل طوائفه.

وأشار مرزوق إلى أن الحملة لها ممثلون على مستوى الجمهورية وستشهد المحافظات خلال الأسابيع القادمة فعاليات كبيرة لجمع حوالي 40 مليون وأنه على ثقة من توافد الشعب المصري على الحملة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا