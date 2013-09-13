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المركز الثقافي الكاثوليكي يكرم ألبرت شفيق ويمنحه درع التميز الإعلامي

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المركز الثقافي الكاثوليكي يكرم ألبرت شفيق ويمنحه درع التميز الإعلامي المركز الثقافي الكاثوليكي يكرم ألبرت شفيق ويمنحه درع التميز الإعلامي

 

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كرم المركز الكاثوليكي بالتعاون مع جمعية مسافرون للفن والإبداع العديد من الإعلاميين في حفل تحت عنوان “التميز الإعلامي” الذي أقيم بفندق هيلتون دريم.

وشهد الحفل تكريم رئيس مجلس إدارة قنوات ONTV ألبرت شفيق وعدد من الإعلاميين والكتاب والصحفيين منهم “ائل الإبراشي – مجدي الجلاد – رولا خرسا – الكاتب محمد الغيطي – شريف عامر – أسامة كمال،كما شمل التكريم اسم الكاتب الساخر الراحل جلال عامر.

وحصل مدير قنوات ONTV البرت شفيق على درع التميز الإعلامي من المركز الكاثوليكي، تكريمًأ لدوره اللمميز على الساحة الإعلامية من خلال قنوات ONTV، وترأس الحفل الأب بطرس دانيال بالإشتراك مع جمعية مسافرون للفن والإبداع.DSC_0067

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