Katrina Kaif أكثر النساء إثارة في العالم

تصدرت الممثلة الهندية Katrina Kaif قائمة النساء الأكثر جاذبية، حسب الاستطلاع الذي أجرته مجلة FHM.

ونشرت المجلة قائمة بأسماء 100 من النساء الأكثر جاذبية في العالم، فتصدّرتها النجمة البوليووديّة Katrina Kaif، تليها Priyanka Chopra، ثمّ Deepika Padukone، بينما جاءت Kareena Kapoor ـ وفق الاستطلاع ـ في المرتبة الخامسة. أمّا المفاجأة فكانت مجيء النجمة Aishwarya Rai خارج العشرة الأوائل.