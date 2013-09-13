إصابة يوسف شعبان في حادث تصادم

تعرض الفنان يوسف شعبان لحادث تصادم مع إحدى السيارات في طريق العين السخنة، حيث أدّى الحادث إلى إصابة الفنان الكبير بكدمات شديدة، استدعت نقله لتلقي العلاج، في وقتٍ نصحه الأطباء بالمكوث في منزله حتى لا يتعرض لأيّ مضاعفات جسيمة.

وقال شعبان في تصريحات خاصّة لـ"سيدتي نت" إنّه يحمد الله أنّه لم يصب بمكروه، بعد أن شاهد الموت بعينيه في لحظات التصادم، حيث أدرك كم أنّ الموت قريب من الإنسان، فما بين دقيقة وأخرى، قد يجد الإنسان نفسه في العالم الآخر.

وأكمل شعبان بالقول إنّه يتلقّى العلاج حالياً في منزله، بعد أن ذهب أول من أمس إلى النيابة للإدلاء بأقواله.