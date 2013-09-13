ليلى علوي..إلى غرفة صناعة السينما

انضمت النجمة الكبيرة ليلى علوي إلى مجلس إدارة غرفة صناعة السينما المصريّة، حيث أعلن وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور عن أسماء أعضاء المجلس المعيّنين، ومنهم بالإضافة إلى ليلى كلّ من السينارست محمد حفظي، والمنتج محسن علم الدين، ومحمد حسن خفاجة الرئيس الأسبق لـشركة مصر للتوزيع ودور العرض، والمهندس أسامة الشيخ الرئيس الأسبق لاتحاد الإذاعة والتلفزيون.