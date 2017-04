تشويق ومغامرات وكرتون جديد الصالات العربية

تشهد الصالات العربية هذا الأسبوع إطلاق ثلاثة أفلام جديدة هي Percy Jackson: Sea of Monsters و Planes و Getaway وهو الفيلم الجديد للممثل Ethan Hawke. في ما يلي لمحة سريعة عن هذه الأفلام.

Getaway

إذا أردت تلخيص فيلم Getaway بجملة مفيدة أقول :"هو فيلم مطاردات بالسيارات يمتد لتسعين دقيقة" لا أكثر ولا أقل ويشبه الى حد ما فيلم The Blue Brothers في كمية السيارات المحطمة فيه. Getaway فيلم من نوع الأكشن والتشويق يشارك في بطولته Ethan Hawke و Selena Gomez و Jon Voight. عندما تلقّى البطل السابق برياضة السيارات Brent Magna إتصالاً هاتفياً، لم يتوقّع أن المتصل سيكون رجلاً سيجبره على تنفيذ أي مهمة يطلبها منه لإنقاذ زوجته التي تمكّن المتصّل من خطفها. فهل سيوافق Brent على تلبية طلبات هذا الرجل الغامض؟ وما هو الثمن إذا لم يرضخ لطلباته؟ Getaway يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والكويت والعراق وسلطنة عمان.

Percy Jackson: Sea of Monsters

بعد النجاح المتواضع الذي حققه فيلم Percy Jackson and the Lightning Thief الذي حصد 226.4 مليون دولار إيرادات عالمية، قررت شركة 20th Century Fox إنتاج جزء ثاني من هذا الفيلم العائلي الخيالي والمليء بالمغامرات بعنوان Percy Jackson: Sea of Monsters. في الجزء الجديد سيعلم Percy Jackson أنه إبن الإله Poseidon وعنده أخ غير شقيق يدعى Tyson الذي قرر مرافقته مع Annabeth و Grover في رحلته المليئة بالمخاطر للبحث عن "الصوف الذهبي" الموجود في بحر الوحوش قبل أن يجدها Luke الذي قرر إعادة الحياة للشرير Chronos. فهل سينجح Percy بمهمته؟ Percy Jackson: Sea of Monsters يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والعراق وسلطنة عمان ولبنان.

Planes

الطائرة الصغيرة Dusty تحلم بالمشاركة في مسايقة خاصة بالطيران حول العالم، إنما من صنعها لم يجهّزها لهذا النوع من المسابقات ولكن إصرارها سيجعل طائرة محترفة تساعدها لتحقيق حلمها. هذه هي باختصار قصة Planes الفيلم الكرتوني الجديد لشركة Disney والذي يشارك في إعطاء أصوات الشخصيات فيه Dane Cook و John Cleese و Val Kilmer. بالرغم ان Planes هو Spin-Off لفيلم Cars يمكن إعتباره فيلم كرتوني عادي سينال إعجاب الصغار. Planes يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والعراق وسلطنة عمان ولبنان.