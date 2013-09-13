بالصور.. مسيرات لأنصار مرسي بالإسماعيلية

الإسماعيلية- ولاءوحيد : منذ 1 ساعة 27 دقيقة

نظم التحالف الوطني لدعم الشرعية بالإسماعيلية مساء اليوم مسيرة انطلقت

من أمام مسجد "علي بن أبي طالب" بمنطقة أستاد الإسماعيلية لتجوب شوارع المدينة للتنديد بما وصفوه بالانقلاب العسكري وللمطالبة بتقديم وزيري الدفاع والداخلية للمحاكمة في وقائع قتل المتظاهرين بالمحافظات.

> وتصدرت أمهات الشهداء وأسرالمعتقلين صفوف المتظاهرين في المسيرة التي حرص المشاركون فيها على رفع شارات "رابعة العدوية" الصفراء . وبدأت المسيرة بتنظيم وقفة صامتة امام منزل الشهيد "محمود سعد الطالب" بكلية الطب جامعة قناة السويس , الذي قُتل في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية .

> ويواصل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي تظاهراتهم اليومية ضد النظام الحاكم منذ إسقاط مرسي في 3 يوليو الماضي.

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