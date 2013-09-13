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21 مدرسة جديدة في العام الدراسي الجديد بدمياط

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21 مدرسة جديدة في العام الدراسي الجديد بدمياط 21 مدرسة جديدة في العام الدراسي الجديد بدمياط
دمياط - هشام الولي
منذ 1 ساعة 26 دقيقة

فى إطار استعداد تربية و تعليم دمياط بالعام الدراسى ( 2013 – 2014).

صرح الدكتور"سمير حسن محمد" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط بأن العام الدراسي الجديد سوف يواليهم اهتمام خاص بأربع أساسيات تخدم العملية التعليمة وهى  (الوسائل التعليمية – العلوم الاستكشافية – التطوير التكنولوجي – الكمبيوتر التعليمي )
> وقال إن عدد المدارس الجديدة التى ستعمل هذا العام (4 مدارس إنشاء جديد) وتم إحلال جزئي وكلي لعدد(10مدارس) وتوسعات وتعلية لعدد (7مدارس)
> جدير بالذكر أن وكيل الوزارة قام بالتنبيه على قيادات الإدارات التعليمية وأعضاء المتابعة الميدانية بعمل زيارات للمدارس لمتابعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة ، وتأمين المدارس ، و نظافة البيئة المحيطة بها من خلال التنسيق مع أجهزة المحليات وتهذيب الأشجار وتجميل الحدائق ، و متابعة المخازن لوصول الكتب لاستلامها وتصنيفها وإعدادها لتسليمها للطلاب في الأسبوع الأول للدراسة ، و أيضا توزيع المناهج و إعداد الجدول المدرسي و توزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس ، والاهتمام بالأنشطة والإعلان المبكر عن المسابقات وتكوين جماعات النشاط ، و بحث طرق التغلب علي مشكلة العجز والزيادة في هيئات التدريس ، و التأكد من إعداد سجلات شئون الطلاب ، و تسجيل جميع بيانات العاملين بوحدة الإحصاء بالمدرسة ،
> و عقد أكثر من اجتماع للاستعداد لبدء الدراسة.
> اجتمع مع الموجهين العموم بمركز مصادر التعلم و تم من خلال الاجتماع مناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجهه نقل وندب المعلمين ، حيث تم مناقشة العجز والزيادة والتنبيه على الالتزام بقواعد الندب والتوازن بين الإدارات قدر المستطاع و الاهتمام بتدريب الكوادر بكل ما هو جديد ، وتم التنبيه عليهم بمتابعة الكتب والتأكد من إنها طابعة هذا العام 2013- 2014 والتنبيه على توزيع النشرات على المدارس بالمستجدات .
> وأكد وكيل الوزارة على أن مهام الموجة هو تصحيح مسار العملية التعليمية والتركيز على الإنسانيات في التعامل.


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