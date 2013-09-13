وكيلة وزارة التعليم بالقليوبية: خطط لإدارة الأزمات والطوارىء

القليوبية – محمد عبد الحميد : منذ 1 ساعة 25 دقيقة

أكدت الدكتور "بثينة الكشك" وكيلة وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن الأوضاع هادئة ومستقرة بمدارس القليوبية التى استعدت بشكل كامل للعام الدراسي، مشيرة إلى أنه تم وضع خطط لإدارة الأزمات وتشكيل فرق للطوارىء , والتدخل السريع للتعامل مع المواقف الطارئة .

وحذرت وكيلة الوزارة من إثارة الشغب داخل المنشأت التعليمية أو التحدث فى السياسة بإي شكل من الأشكال مؤكدة أنه يجب العمل والالتزام بالأُطر التى تحددها القيم التعليمية.

> وقالت"بثينة الكشك" إنه لا إقصاء لأحد ولا تربص أو ملاحقة على الهوية طالما أنها ستكون بعيدة عن العملية التعليمية وأسوار المنشأة الدراسية.

> وأضافت أن القانون سيطبق على الجميع ولن يكون هناك تهاون أو تراخي فى تنفيذه على الجميع بداية من الطالب وحتى مديري الإدارات والمدارس فالجميع سواسية أمام القانون.

> وأشارت إلى أنه تم وضع خطط للتعامل أمنيًا مع أي شغب يحدث فى المدارس سواء من الطلاب أو المعلمين أو أولياء الامور فى سياق الخطة الأمنية التى أُعدَّدت إلى جانب تفعيل بروتوكول التعامل مع مديرية أمن القليوبية , وقالت إنه تم عقد اجتماع مع العمد والمشايخ بالقرى والذين أكدوا أنهم سيقومون بحماية المدارس من أي محاولات تخريب أو إتلاف ، كما تم تفعيل دور لجان إدارة الأزمات بالمدارس , وأكدت أنه سيتم الإبلاغ الفوري للأمن فى حال حدوث أى طارىء.

> وإنه سيتم عمل مسح ورصد كامل للمنشأت والفصول والمعامل والمكاتب تحسبا لإدخال أى مواد متفجرة والتأكد من هوية المترددين على المدارس تحسبًا لأي طوارىء .

> وقال وكيلة الوزارة إنها طلبت من مديري عموم الإدارات التعليمية أخذ تعهدات على المعلمين بالالتزام بالعملية التعليمية , وعدم إقحام السياسة بها بأي صورة من الصور محذرة من يخالف ذلك باتخاذ إجراءات رادعة بشأنه مؤكدة أن الفصل ليس للسياسة ولكنه للمنهج المدرسي .

> وحول مدارس الإخوان أكدت أنه تم رصد وجود مدرستين منهما مدرسة ببنها , وهى مدرسة الفتح ببنها التى يشغل أحد قيادات الإخوان رئاسة مجلس إدارتها حيث سيتم متابعتها بشكل مستمر من قبل لجان من الإدارة التابعة لها والمديرية .