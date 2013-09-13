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ضبط شخصين وبحوزتهما سلاحين خرطوش بمدينة الحمام بالساحل الشمالي

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ضبط شخصين وبحوزتهما سلاحين خرطوش بمدينة الحمام بالساحل الشمالي ضبط شخصين وبحوزتهما سلاحين خرطوش بمدينة الحمام بالساحل الشمالي

مدير أمن مطروح – اللواء العناني حمودة

أعلنت مديرية أمن مطروح عن تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام ،أثناء المرور الأمني، من ضبط شخصين بحوزتهما سلاحين ناريين و4 طلقات .

وتلقى مدير أمن مطروح اللواء العناني حمودة إخطارًا بضبط أمير بدري خلف عباس وبحوزته سلاح ناري محلي الصنع عبارة عن فرد خرطوش وعدد 3 طلقات من ذات العيار، وبالكشف عنه تبين أنه مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية جنايات مقضي فيها بالسجن المؤبد .

كما تم ضبط مصطفي بدري خلف عباس وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش وطلقة واحدة من ذات العيار، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية جنح مقضي فيها بالسجن لمدة شهرين .

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للسلاح المضبوط بقصد الدفاع ، وتم التحفظ علي السلاح المضبوط .

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