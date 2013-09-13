ضبط شخصين وبحوزتهما سلاحين خرطوش بمدينة الحمام بالساحل الشمالي

أعلنت مديرية أمن مطروح عن تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام ،أثناء المرور الأمني، من ضبط شخصين بحوزتهما سلاحين ناريين و4 طلقات .

وتلقى مدير أمن مطروح اللواء العناني حمودة إخطارًا بضبط أمير بدري خلف عباس وبحوزته سلاح ناري محلي الصنع عبارة عن فرد خرطوش وعدد 3 طلقات من ذات العيار، وبالكشف عنه تبين أنه مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية جنايات مقضي فيها بالسجن المؤبد .

كما تم ضبط مصطفي بدري خلف عباس وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش وطلقة واحدة من ذات العيار، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية جنح مقضي فيها بالسجن لمدة شهرين .

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للسلاح المضبوط بقصد الدفاع ، وتم التحفظ علي السلاح المضبوط .