حبس الطهطاوي 15 يوما في قضية التخابر مع "حماس"

كتب : طارق صبرى وأحمد ربيع الخميس 12-09-2013 22:20

قرر المستشار حسن سمير قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، حبس السفير محمد رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخابر مع حماس واقتحام السجون وحرق أقسام الشرطة وقتل واختطاف ضباط وأفراد الشرطة.

وقال المستشار حسن سمير، لـ"الوطن"، إن قرار الحبس صدر منذ عدة أيام قبل إخلاء سبيله فى قضية قتل المتظاهرين أمام قصرالاتحادية، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان، لكن حظر النشر فى القضية كان سببا فى تأخر عن القرار.

وأضاف أنه سيصدر بيان يوضح فيه كل القرارات التى اتخذها فى الفترة السابقة فى القضية.