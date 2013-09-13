اتصالات لسفارتي مصر باليونان وكوت ديفوار لحل مشكلة 19 بحارا في ميناء أبيدجان

كتب : أ ش أ الخميس 12-09-2013 23:23

صرح أحمد فؤاد البديوي سفير مصر في أثينا، بأنه أجرى اتصالات مع الشركة اليونانية المالكة للسفينة "فري نايت" لحل مشكلة التسعة عشر بحاراً مصرياً المتواجدين في ميناء أبيدجان بدولة كوت ديفوار منذ شهر يوليو الماضي على متن السفينة.

وقال إن مسئولى الشركة أفادوا أنهم قاموا بسداد مستحقات وحجز تذاكر السفر لسبعة من البحارة المصريين، وأن الشركة ستقوم بالتنسيق مع الوكيل الملاحي بالإسكندرية لدفع مستحقات باقي البحارة وحجز تذاكر السفر لهم أسوة بزملائهم لتسوية المشكلة بشكل نهائي مضيفا أن ذلك يأتي في إطار جهود وزارة الخارجية والسفارات المصرية بالخارج لرعاية مصالح المواطنين المصريين، واتصالاً بجهود السفارتين المصريتين في أثينا وأبيدجان لحل مشكلة التسعة عشر بحاراً مصرياً المتواجدين في ميناء أبيدجان بدولة كوت ديفوار منذ شهر يوليو الماضي على متن السفينة "فري نايت" المملوكة لإحدى الشركات اليونانية .