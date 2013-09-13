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عبدالغفار شكر: لا توجد إرادة سياسية لتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور

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عبدالغفار شكر: لا توجد إرادة سياسية لتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور عبدالغفار شكر: لا توجد إرادة سياسية لتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور

كتب : محمد عاشور الخميس 12-09-2013 23:15

قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إنه لا توجد إرادة سياسية حقيقية من قبل لتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور.

وأضاف شكر، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري"، أن وضع الحد الأقصى للأجور يُمكن من تطبيق الحد الأدنى، مطالبا بألا يقل الحد الأدنى للأجور عن 2000 جنيه، منوها بأن سياسة التقشف تأتي على حساب الفقراء.

وأكد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه لابد من بعد اقتصادي اجتماعي لمواجهة الأزمة الراهنة لمعاونة البعد الأمني، مشددا على أن هناك مئات الملايين خسائر فرض حالة الطوارئ مصحوبة بحظر التجوال.

وأشار شكر إلى أن الوضع الأمني الحالي يحتم تمديد حالة الطوارئ شريطة أن يتمتع المواطنون بحرية التعبير عن الرأي، إضافة إلى التعامل مع المواطنين وفق ما يقره القانون.

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