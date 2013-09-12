إماراتيون يشاركون في تأسيس مستشفيات ومراكز تخصصية للقلب بمصر

أعلن نخبة من كبار الأطباء والجراحيين الإماراتيين والمصرين من رواد الأعمال الاجتماعيين عن تأسيس سلسلة من المستشفيات والمراكز التخصصية للقلب في المحافظات المصرية بمبادرة من رواد الأعمال الاجتماعيين وباشراف مركز الامارات للقلب والمؤسسة العالمية للقلب في نموذج مميز للاستثمار الاجتماعي في القطاع الصحي بهدف إحداث نقلة نوعية في طب وجراحة القلب وفق أفضل المعايير العالمية.

وأكد جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري رئيس مركز الإمارات للقلب أن سلسلة المستشفيات والمراكز التخصصية للقلب سيشرف عليها عشرة من الاطباء والجراحيين من الامارات ومصر من المختصين في طب وجراحة القلب. وقال إن أولى سلسلة المستشفيات والمراكز التخصصية هو مستشفى تخصصي للقلب في مدينة الشيخ زايد في جمهورية مصر العربية حيث تبلغ التكلفة التأسيسية بخمسين مليون درهم وتبلغ مساحة المستشفى بثلاثة آلاف متر ويتضمن المستشفى التخصصي وحدة متكاملة لطوارىء القلب وغرفتي عمليات ووحدة للعناية المركزة القلبية وأجنحة لاقامة المرضى ومختبرا وصيدلية ووحدة متحركة للقلب.

تكلفة

وأشار الشامري أن التكلفة الاجمالية للمستشفى التخصصي للقلب تبلغ 40 مليون درهم بتمويل ذاتي من 10 من الأطباء الإماراتين والمصريين من رواد الأعمال الاجتماعيين من المتخصصين في طب وجراحة القلب والذي يعتبر إضافة إلى الاستثمارات المجتمعية في القطاعات الصحية في مصر مما يعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين الامارات ومصر ويعزز العمل المشترك بين رواد الاعمال الاجتماعيين من الشباب المتخصص ويساهم في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأكد أنه تم الانتهاء من التصميمات الاولية لمستشفى القلب التخصصي وخصصت قطعة أرض من قبل الجهات المصرية المسؤولة بتكلفة 10 ملايين جنية في مدينة الشيخ زايد في 6 اكتوبر انطلاقا من حرص المؤسسات الصحية المصرية من تمكين كبار الاطباء والجراحين في إقامة مشاريع صحية مجتمعية عملاقة تساهم في تطوير القطاع الصحي في مصر لما سيقدمه المستشفى التخصصي للقلب من نقلة نوعية في طب وجراحة القلب في مصر والقارة الافريقية من خلال استقطاب أبرز الجراحين الإماراتين والمصريين والعالميين وإدخال تقنيات جراحة القلب بالمناظير والربوت في بادرة الاولى من نوعها في القارة الافريقية.

خدمات

وقال عمر عز الدين من رواد العمال الاجتماعيين إن مستشفى القلب التخصصي سيقديم أفضل الخدمات العلاجية والجراحية والوقائية لمرضى القلب.

مستشفيات

المستشفيات التخصصية للقلب هي أحد مبادرات رواد الاعمال الاجتماعيين بهدف بناء جيل من الشباب من رواد الأعمال وتمكينهم من المشاركة الفعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة من خلال تبني مشاريع وأعمال اجتماعية ذات جدوى اقتصادية في المجالات الصحية والتعليمية والبيئية والثقافية والعمل التطوعي وفق الإطار القانوني المعتمد في غرف التجارة والصناعة كمؤسسات وشركات مجتمعية، ويشرف على رواد الأعمال الاجتماعيين فريق عمل من الخبراء في مجال الأعمال ونخبة من المتخصصين في المسؤولية الاجتماعية للشركات بهدف ترسيخ ثقافة الاستثمار المجتمعي وزيادة وعي رجال الأعمال وتحفيزهم للاستثمار في المشاريع المسؤولة اجتماعياً.