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بحث التعاون بين هيئة الكهرباء ومدينة دبي الملاحية

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بحث التعاون بين هيئة الكهرباء ومدينة دبي الملاحية بحث التعاون بين هيئة الكهرباء ومدينة دبي الملاحية

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي بمكتبه في المقر الرئيسي للهيئة، عامر علي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الهيئة وسلطة مدينة دبي الملاحية لتحقيق أهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية في إمارة دبي. وحضر الاجتماع الدكتور يوسف الأكرف النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، وحسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة، ووليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإستراتيجية وتطوير الأعمال، ويوسف جبريل، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تخطيط الكهرباء والمياه في هيئة كهرباء ومياه دبي.

وتناول اللقاء الخدمات التي تقدمها الهيئة لسلطة مدينة دبي الملاحية، حيث تلعب الهيئة دورا حيويا ومكمّلا لرؤية حكومة دبي المتمثلة في توفير بنية دعم تحتية عالية المستوى لمختلف قطاعات الاقتصاد الحيوية في الإمارة، وقد ساهمت الهيئة في الوفاء بمختلف الاحتياجات من خدمات الكهرباء والمياه بمستويات متقدمة عززت تنافسيتها.

مؤسسة مستدامة

وأوضح سعيد الطاير انه من منطلق دور "كهرباء دبي" كمؤسسة مستدامة على مستوى عالمي، تسهم الهيئة بشكل فعال في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في الإمارة من خلال توفير الإمدادات المستمرة والمستقرة لخدمات الكهرباء والمياه تحقيقاً لرؤية إمارة دبي.

وأشاد الطاير بالدور المهم الذي تلعبه سلطة مدينة دبي الملاحية في بناء مستدام في القطاع التجاري والسياحي بما يدعم رؤية دبي ويعزز مكانتها كقطب عالمي للمال والأعمال والسياحة.

ومن جهته، شرح المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية آلية وإجراءات السلطة التي تعمل على تعزيز التعاون وتوطيد أسس الشراكة مع مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بالقطاع البحري في إمارة دبي.

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