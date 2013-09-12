صحة دبي:تطعيمات الحجاج قبل أسبوعين من السفر

استقبلت العيادة الالكترونية لهيئة الصحة بدبي امس العديد من اتصالات واستفسارات المواطنين والمقيمين الراغبين بأداء مناسك الحج للعام الحالي للاستفسار عن التطعيمات وإجراءات السلامة للوقاية من الامراض المحتملة.

وقال غانم لوتاه مدير ادارة التسويق والاتصال المؤسسي بهيئة الصحة بدبي ان تخصيص العيادة للحديث عن موضوع الحج يأتي بالتزامن مع الحملة الواسعة التي ستطلقها الهيئة يوم الاحد المقبل للوصول الى موظفي الدوائر الحكومية بمقار عملهم مبينا ان فريق العيادة المتخصص قدم خدماته الاستشارية والارشادية الى اكثر 18500 متابع لحساب الهيئة على تويتر DHA_DUBAI حيث اجاب الفريق الطبي على اسئلة واستفسارات الجمهور حول العوامل المرتبطة بموسم الحج، والتي غالبا ما تسبب الامراض للحجاج كالازدحام الشديد وسوء التغذية والإنهاك الحراري والإجهاد البدني والتنقل من مكان لآخر، الأمر الذي يزيد من فرص الإصابة ببعض الأمراض والمشاكل الصحية.

وقال لوتاه ان فريق العيادة ضم كلاً من الدكتورة فاطمة العطار رئيس مركز الخدمات الوقائية بقطاع الرعاية الصحية الاولية بهيئة الصحة بدبي، والدكتورة نوف احمد العوضي اخصائية الطب الوقائي وصحة المجتمع، والدكتورة نسيبة البهندي اخصائية الطب الوقائي وصحة المجتمع بهيئة الصحة بدبي.

استمرارية

وأكد لوتاه حرص هيئة الصحة بدبي على الاستمرار بهذه العيادة بشكل اسبوعي للتيسير على المرضى، والرد بصورة عاجلة على استفساراتهم وتساؤلاتهم، ونشر الوعي والتثقيف الصحي بين مختلف فئات المجتمع.

وأكدت الدكتورة فاطمة العطار رئيس مركز الخدمات الوقائية بقطاع خدمات الرعاية الصحية الاولية بهيئة الصحة بدبي على ضرورة اخذ التطعيمات اللازمة للحج قبل موعد السفر بأسبوعين على الأقل لضمان حصول الجسم على المناعة الكافية ضد المرض، مع ضرورة الحصول على شهادات تطعيم مختومة من احد المراكز الصحية التابعة لهيئة الصحة بدبي.

وأوضحت الدكتورة العطار ان لقاحات الحج تشمل لقاح الحمى الشوكية، ولقاح الأنفلونزا الموسمية الاختياري الذي توصي به منظمة الصحة العالمية.

ودعت الدكتورة العطار أصحاب الأمراض المزمنة والحوامل وكبار السن فوق 60 سنة والأطفال دون 12 سنة الى تأجيل أداء مناسك الحج لهذا العام لتجنب الإصابة بفيروسات الأمراض التنفسية خاصة وان هذه الفئة تعد الأكثر ضرراً وتعرضاً لخطر الإصابة بالفيروسات.

وأشارت الدكتورة نوف احمد العوضي اخصائية الطب الوقائي وصحة المجتمع بهيئة الصحة بدبي الى حرص الهيئة على توفير التطعيمات اللازمة للحج في كافة مراكزها الصحية الموزعة في مختلف أنحاء إمارة دبي.

حملة

وقالت الدكتورة نسيبة البهندي اخصائية الطب الوقائي وصحة المجتمع ان هيئة الصحة بدبي ستنظم اعتبارا من يوم الاحد المقبل حملة واسعة لتوعية الحجاج من موظفي دوائر حكومة دبي بمقار عملهم لاعطائهم تطعيمات الحج اللازمة التي تشترطها السلطات الصحية السعودية كالتطعيمات الخاصة بالحمى الشوكية إضافة إلى التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية وتزويدهم بالمعلومات الصحية والاجراءات الوقائية لضمان حج صحى وآمن لهم. ووجه أطباء العيادة الالكترونية العديد من النصائح للراغبين بأداء فريضة الحج لتجنب العدوى وضمان سلامتهم اثناء اداء مناسك الحج.

التطعيمات

أوضح أطباء الهيئة أهمية أخذ اللقاحات ومنها اللقاحات تطعيمات عامة (للجميع) مثل: اللقاح ضد الحمى الشوكية، اللقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية. كذلك لقاحات التطعيمات الخاصة لبعض الحالات المرضية مثل: لقاح المكورات الرئوية للفئات التالية: الأشخاص الذين تجاوزوا 50 سنة، والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين (6-64) سنة.