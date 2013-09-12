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صندوق الزكاة يصرف 3 ملايين درهم لـ 249 مستحقاً من المرضى

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صندوق الزكاة يصرف 3 ملايين درهم لـ 249 مستحقاً من المرضى صندوق الزكاة يصرف 3 ملايين درهم لـ 249 مستحقاً من المرضى

بلغ إجمالي المصروفات التي قدمها صندوق الزكاة للمستحقين من المرضى منذ بداية عام 2013، وحتى شهر سبتمبر الحالي، 3 ملايين و 841 ألفاً و489 درهماً، وذلك من خلال مشروع "أجر وعافية" والذي يندرج تحت مصرف الفقراء والمساكين.

وقال عبدالله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة ورئيس لجنة الصرف إنه انطلاقا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة" فإن مشروع " أجر وعافية " يهدف إلى مد يد العون إلى المرضى المحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل تكاليف العلاج، وذلك سعيا من الصندوق للتخفيف من آلامهم ومحاولة إيجاد طرق لعلاج ما أصيبوا به من أسقام، فيقوم الصندوق بتقديم أرقى الخدمات لهم بهدف رسم الابتسامة على وجوه الكثيرين ممن عجزوا عن دفع تكاليف العلاج.

وأضاف إن عدد الحالات المستفيدة من مشروع " أجر وعافية " قد وصل إلى 249 مستفيداً، إذ إن هناك إدارة متخصصة تقوم بدراسة الحالات ومدى مطابقتها لضوابط لائحة مستحقي الزكاة.

وأكد أن صندوق الزكاة يحرص تماما على الوقوف بجانب المريض وتحمل تكاليف علاجه حتى يتماثل للشفاء بإذن الله تعالى.

وأشاد المهيري بالجهود التي يبذلها أبناء الصندوق، مؤكداً أن الجميع يعملون بروح الأسرة الواحدة الواحدة، وذلك في سبيل خدمة فريضة الزكاة التي فرضتها علينا الشريعة الإسلامية.

ووجه الشكر لجموع المزكين التي جعلت من صندوق الزكاة قبلة لزكاتهم، وإسهاماً في إنجاح مشاريع الصندوق النابعة من مصارف الزكاة الشرعية، كما دعاهم إلى المسارعة في أداء زكواتهم من أجل السعي إلى رفع معاناة إخوانهم المحتاجين من خلال الخدمات التي يوفرها صندوق الزكاة، داعيا من الله تعالى أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم وحصنا لأموالهم.

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