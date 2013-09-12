طارق القرق يقدم رؤى المبادرات الإنسانية لطلاب «مصدر»

قدم طارق القرق الرئيس التنفيذي لدبي العطاء بعض الرؤى للمبادرات الإنسانية المستدامة لأعضاء هيئة التدريس وطلاب معهد مصدر وذلك خلال لقاء نظم لسلسلة محاضرات المعهد.

وجاء النقاش والذي اتخذ شكل المقابلات الحوارية، لفهم فاعلية البرامج الإنسانية لدبي العطاء والتي اكتسبت سمعة وقبولاً كبيرين على أعلى المستويات في الأمم المتحدة نظراً لأثرها الكبير، واستدامتها واتساع نطاقها، حيث أدار المحاضرة الدكتور بروس فيرجسون، أستاذ هندسة النظم والإدارة في المعهد.

وقال القرق: "إذا تمكن جميع الأطفال في البلدان الفقيرة من القراءة، لانخفض معدل الفقر حول العالم بنسبة 12%، كما ان سنة واحدة إضافية من ارتياد المدارس تزيد من دخل الفرد بما يقارب 10٪"،

وقال القرق: "يتعذر على حوالي 57 مليون طفل حول العالم الالتحاق بالمدارس بسبب ظروف غير متوقعة. بالإضافة إلى ذلك، يحصد الفقر يومياً أرواح 22,000 طفل تحت عمر الخمس سنوات. وفي هذا السياق، يكتسب دورنا كمؤسسة إنسانية أهمية كبيرة. فحيثما تكون الحاجة للمساعدة حول العالم، فإن دبي العطاء جاهزة لتقديم الدعم".

وإذ أثنى القرق على مشاريع معهد مصدر البحثية في مجال الاستدامة، فقد أشار إلى أن دبي العطاء تتشارك الأهداف ذاتها مع معهد مصدر، المؤسسة القائمة على البحوث.

وأضاف القرق: "ترحب دبي العطاء بالمشاريع البحثية التي تعالج التحديات في مجالات توفير المياه والطاقة على نحو مستدام للمجتمع. حيث يشكل هذان الموضوعان الضروريات الأساسية التي لا يستطيع الناس في بعض البلدان النامية الوصول إليها. نحن نمد أيدينا لهذه المجتمعات، ونقدم الدعم لهم بغية إحداث فرق في حياتهم. وفي الوقت ذاته، أعتقد جازماً أن الجهود البحثية التي يقوم بها معهد مصدر في مجال الاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة سوف تحقق المزيد من الفوائد في المناطق.