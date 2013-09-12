"إنقاذ القليوبية" ترفض مد الطوارئ.. وتطالب بقانون للعدالة الانتقالية

كتب : حسن صالح الخميس 12-09-2013 22:47

أعلنت جبهة الإنقاذ بالقليوبية رفضها القرار بمد الطوارئ، الذي اتخذه رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور لمدة شهرين آخرين حتى تستقر الأمور بالبلاد.

وأشار حسن أبو السعود منسق جبهة الإنقاذ بالقليوبية، إلى أن تمديد الطوارئ مكروه، لأنه خطر على المسار الديمقراطي الثوري، لكنه مطلوب في ظل الوضع الأمني الخطير الذي تعيشه مصر الآن، والذى يحتاج إلى شيء من الاستثناء في مختلف الإجراءات، لافتا إلى أنه كان أولى أن يتم تفعيل العدالة الانتقالية بقانون يحمى الثورة بديلا عن قانون الطوارئ.