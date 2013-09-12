أخبار عاجلة

بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

"إنقاذ القليوبية" ترفض مد الطوارئ.. وتطالب بقانون للعدالة الانتقالية

Google+ Print
"إنقاذ القليوبية" ترفض مد الطوارئ.. وتطالب بقانون للعدالة الانتقالية "إنقاذ القليوبية" ترفض مد الطوارئ.. وتطالب بقانون للعدالة الانتقالية

كتب : حسن صالح الخميس 12-09-2013 22:47

أعلنت جبهة الإنقاذ بالقليوبية رفضها القرار بمد الطوارئ، الذي اتخذه رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور لمدة شهرين آخرين حتى تستقر الأمور بالبلاد.

وأشار حسن أبو السعود منسق جبهة الإنقاذ بالقليوبية، إلى أن تمديد الطوارئ مكروه، لأنه خطر على المسار الديمقراطي الثوري، لكنه مطلوب في ظل الوضع الأمني الخطير الذي تعيشه الآن، والذى يحتاج إلى شيء من الاستثناء في مختلف الإجراءات، لافتا إلى أنه كان أولى أن يتم تفعيل العدالة الانتقالية بقانون يحمى الثورة بديلا عن قانون الطوارئ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا