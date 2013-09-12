سرقة غرفتي "المناهل" و"المجالات" بمدرسة دير المحرق في أسيوط

كتب : سعاد أحمد منذ 17 دقيقة

قام مجهولون بسرقة غرفتى المناهل التعليمية والمجالات بمدرسة رزقة دير المحرق بأسيوط، واستغل الجناة نوم الحارس وقاموا بسرقة جميع الاجهزة .

تلقى اللواء ابوالقاسم ابوضيف مدير امن اسيوط بلاغا من ناجي عبد الرحمن سيد 45 سنة، مدير مدرسة رزقة الدير الابتدائية الجديدة بادارة القوصية، ومقيم بمنشأة خشبة، باكتشافه صباح اليوم سرقة محتويات "غرفة المناهل" بالمدرسة عبارة عن جهاز تليفزيون وفيديو وريسيفر وعدد 3 جهاز كمبيوتر وجهاز كاسيت وطابعة ليزر وبوتاجاز وكسر شبابيك حجرتي السكرتارية والمجالات، وسرقة البوتاجاز والأسطوانة، واتهم مختار عمر خليفة مفتاح سن 58 عامل بالمدرسة "نوبتجي الفترة الليلية" بالمدرسة ومقيم بالمنشأة الكبرى بالإهمال في خدمته، ما تسبب في حدوث ذلك.

وبسؤال العامل أقر بأنه أثناء تواجده بخدمته بالمدرسة غالبه النوم وعند استيقاظه اكتشف السرقة ولم يتهم أحد بارتكاب الواقعة، اتخذت إجراءات النشر عن المسروقات، كلفت إدارة البحث بالتحري حول الواقعة وضبط مرتكبيها والمسروقات.