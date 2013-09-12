عضو بنقابة الصحفيين يطالب رئيس مجلس إدارة الأهرام الجديد بمحاسبة الولي

قال هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين إنه سيطالب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الجديد عمر سامي بمحاسبة ممدوح الولي رئيس مجلس الإدارة السابق الذي تم إنهاء مدة توليه منصبه بموجب قرار من المجلس الأعلى للصحافة.

وأضاف يونس – في تصريحات له مساء اليوم الخميس – أن الولي يدعي أنه تمت إقالته من منصبه لأنه قال رأيًا مخالفًا، في حين أنه تم تعينه في الأساس لأنه كان يمضي في ركاب الرئيس المعزول مرسي، وكان مطيعًا لأوامر المهندس فتحي شهاب الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى المنحل، على حد قوله.

وأوضح يونس أن الولي مارس بعض الأساليب التي لم تعرفها الأهرام إلا عندما تولى رئاسة مجلس الإدارة في غفلة من الزمن، بحسب تعبيره، لافتًا إلى أنه قام بنقل الصحفيين دون إرادتهم، وخصم من مستحقاتهم المالية دون إبداء أسباب، مشيرًا إلى أنه لم يحدث في تاريخ الأهرام أنه تم نقل أو تحقيق مع هذا العدد من الصحفيين الذين تضرروا من السياسات الإقصائية للولي.

وشدد يونس على أن ادعاءات الولي بشأن عزله من منصبه بسبب رفضه لفض اعتصامي رابعة والنهضة غير صحيحة، لأن قرار مجلس إدارة الأهرام بعزله صدر قبل أيام من عملية فض الاعتصام .

أ.ش.أ