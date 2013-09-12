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بالفيديو .. الهلال يستطلع مرمى الحضري ثلاث مرات في قمة السودان

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بالفيديو .. الهلال يستطلع مرمى الحضري ثلاث مرات في قمة السودان بالفيديو .. الهلال يستطلع مرمى الحضري ثلاث مرات في قمة السودان

سقط المريخ الذي يحرس عرينه الحارس المصري المخضرم عصام الحضري خلال مواجهة الهلال في الجولة الـ17 من الدوري السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وشارك الحضري في المباراة التي بدأها أساسيا، في هزيمة فريقه بأخطاء سوء تمركز داخل المرمى وتعامل بشكل سيء مع عرضيات الهلال.

افتتح غاندي كازينو للمريخ من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 25 ثم تعادل عمر بخيت بركلة حرة لعبت بشكل عرضي لمسها وسط مشاهدة من الحضري الذي ظل ساكنا.

وتقدم الهلال بقذيفة قوية للغاية بعيدة المدى لعبد اللطيف سعيد بيساره سكنت أقصى الزاوية اليسرى للحضري.

وضاعف أحمد محمد بشة تقدم فريقه بهدف ثالث من رأسية بعد عرضية وسط سوء تمركز من الحضري.

وسجل رمضان عجب هدف المريخ الثاني في الدقيقة 75 بعد انفراد استلم الكرة أمام الست ياردات وسدد بيساره.

رغم هزيمة المريخ يبقى في الصدارة برصيد 36 نقطة، بينما يرتفع رصيد الهلال للنقطة 34 في الوصافة.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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