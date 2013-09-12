عمرو واكد: لم أقل إن 30 يونيو "انقلاب عسكري".. وفهمت "تفويض السيسي" خطأ

كتب : محمد عاشور منذ 2 دقيقة

قال الفنان عمرو واكد، إن خروج المصريين يوم 30 يونيو كان استكمالا لثورة 25 يناير، نافيا أن يكون قد وصف ما حدث في 30 يونيو بأنه "انقلاب عسكري".

وأكد واكد، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، أن الجيش قام بدور بطولي في 30 يونيو، لافتا إلى أن هناك حملة موجهة ضده لتشوية أفكاره وصورته، وأشار إلى أنه قد يكون أخطأ في في فهم طلب الفريق أول عبدالفتاح السيسي بتفويض من الشعب لمواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن أداء السيسي مختلف عن أداء المشير حسين طنطاوي في المرحلة الانتقالية.

ولفت واكد إلى أنه معترض على موقف حركة حماس مما يحدث في مصر، مشددا على أنه لابد من مواجهة ما تقوم به حماس، ولكن بلا إضرار بمصالح الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، وتابع "مرسي هو السبب في ارتفاع أعداد الإرهابيين في سيناء".