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رسميا.. مصر في التصنيف الثاني ضمن سباق إفريقيا للمونديال

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رسميا.. مصر في التصنيف الثاني ضمن سباق إفريقيا للمونديال رسميا.. مصر في التصنيف الثاني ضمن سباق إفريقيا للمونديال

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تصنيفه لشهر سبتمبر والذي وضع منتخب في المركز الـ50 والثامن إفريقيا مما يعني وقوعه في التصنيف الثاني لقرعة المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2014.

وبحسب هذا البيان، تقدم 11 مركزا لكن على الرغم من ذلك لم يتمكن من تخطي 5 منتخبات ممن تأهلوا للمرحلة النهائية وهم: كوت ديفوار وغانا والجزائر ونيجيريا وتونس.

وحل المنتخب المصري في المركز الثامن إفريقيا مما يجعله مع منتخبات التصنيف الثاني مع بوركينا فاسو والكاميرون والسنغال وإثيوبيا.

ولعب منتخب مصر في سبتمبر ضمن أجندة الفيفا مباراتين، أمام أوغندا وفاز الفراعنة 3-0 وامام غينيا وانتصر أصحاب الأرض على ملعب الجونة بنتيجة 4-2.

يذكر أن التصنيف تم انتزاعه من الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم بعد ثوان من نشره.

ثم عاد الفيفا ونشر التصنيف دون اي تغيير يذكر.

وبذلك ينتظر منتخب مصر مواجهة أحد المنتخبات، تونس أو الجزائر أو نيجيريا أو كوت ديفوار أو غانا.

وتقام فعاليات سحب القرعة يوم الاثنين المقبل.

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فيديو اليوم السابع

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