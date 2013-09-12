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من التصنيف الدولي.. مصر أكثر فريق تطورا بين عمالقة إفريقيا

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من التصنيف الدولي.. مصر أكثر فريق تطورا بين عمالقة إفريقيا من التصنيف الدولي.. مصر أكثر فريق تطورا بين عمالقة إفريقيا

بين أول 50 مركزا في التصنيف الدولي لشهر سبتمبر، يبرز منتخب كأكثر فريق تطورا في قارة إفريقيا.

منتخب مصر تقدم 11 مركزا من شهر أغسطس حتى تصنيف سبتمبر، المعلن عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويعد منتخب مصر أكثر فريق تقدم في المراكز بين الأفارقة بالنظر لأصحاب المراكز الـ50 الأوائل.

ولعب منتخب مصر في سبتمبر ضمن أجندة الفيفا مباراتين، أمام أوغندا وفاز الفراعنة 3-0 وامام غينيا وانتصر أصحاب الأرض على ملعب الجونة بنتيجة 4-2.

وأقرب فريق لمصر من بين الـ50 الأوائل على مستوى العالم، ومن إفريقيا هو تونس، الذي تقدم 7 مراكز كاملة.

هناك منتخبات إفريقية تقدمت أكثر من مصر مثل ليسوتو، لكنها ليست ضمن الـ50 الأوائل على مستوى العالم.

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فيديو اليوم السابع

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