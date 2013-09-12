أحمد علي يرفض شروط الإسماعيلي للتجديد

استمرت أزمة الإسماعيلي مع مهاجمه أحمد علي بعدما رفض المهاجم صاحب الطاقة الكبيرة أن يوقع عقدا جديدا مع الدراويش.

أحمد علي له مستحقات متأخرة لدى الإسماعيلي، وحتى الآن يفشل الدراويش في الوصول لاتفاق مع المهاجم.

وقال محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي لـFilGoal.com يوم الخميس: "اجتمعت مع أحمد علي، وعرضت عليه التجديد لـ3 مواسم، مقابل مليون و200 ألف جنيه في السنة الأولى".

وتابع "العرض يشمل زيادة في الراتب بمقدار 200 ألف جنيه سنويا".

وأضاف "كذلك عرضت عليه أن يدفع الإسماعيلي 150 ألف جنيه مع التوقيع، و25% من العقد قبل بداية الموسم الجديد".

وأردف "لكن اللاعب رفض متمسكا بحصوله على مستحقاته القديمة أولا، مع أن النادي وعده بدفع المستحقات له ولباقي زملائه على دفعات كما كان الاتفاق بيننا".

وأتم "لا أعلم متى سيقتنع، حتى الآن هو رافض للتجديد".

وينتهي عقد علي مع الإسماعيلي في نهاية الموسم المقبل إن انطلق.