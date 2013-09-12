خبير آثار دولي يطالب بإقامة أول متحف عسكري عالمي بسيناء

طالب محمد عبد المقصود خبير الآثار الدولي ومدير قطاع آثار الوجه البحري الحكومة بإقامة أول متحف عسكرى للآثار فى سيناء يكون مقره بالإسماعيلية ويتضمن بانوراما للتاريخ العسكرى الفرعونى، لافتا الى حوالى 30 الى 40 قلعة عسكرية أثرية من العهود الفرعونية المختلفة فى سيناء بمناطقها المختلفة .

وطالب عبد المقصود خلال ندوة بحزب الوفد بالاسماعيلية دعى لها النائب الوفدى السابق بالشورى صلاح الصايغ بتشديد الحراسة على الاماكن الاثرية بسيناء مشيرا إلى أن متحف آثار القنطرة تعرض لسرقة 1200 قطعة أثرية خلال أحداث الثورة الأولى فى يناير .

وأكد فشل الإسرائيلين إثبات أن سيناء غير مصرية، مؤكدا أن محاولات إسرائيلية للتنقيب بسيناء، عثرت على آثار تؤكد أن سيناء ملك أصيل لمصر داعيا الى التصدى لأى محاولات لتفتيت سيناء والحفاظ على هويتها .

وقال أنه لا يقلقه كأثرى اى حديث من متطرفين أسلاميين عن الاثار وأعتبارها كفر قائلا أن المصريين هم وحدهم الشعب قبل الحكومة هو من سيتصدى لأى محاولات متطرفة تنال من الاثار المصرية أو تنزع تاريخ امة عريقة مثل مصر