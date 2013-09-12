أخبار عاجلة

بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. DMC

الشحنة الخامسة والأخيرة من منحة الغاز القطري تتجه إلى مصر

Google+ Print
الشحنة الخامسة والأخيرة من منحة الغاز القطري تتجه إلى مصر الشحنة الخامسة والأخيرة من منحة الغاز القطري تتجه إلى مصر

كتب : الأناضول الخميس 12-09-2013 19:59

أعلنت قطر، اليوم، أنها أرسلت شحنة الغاز الخامسة والأخيرة، التي أعلنت عنها كمنحة مجانية لمصر، قبل عزل الرئيس السابق محمد مرسي، لمساعدتها في تدبير احتياجات محطات الكهرباء من الغاز خلال فترة الصيف التي يزداد فيها الطلب على الطاقة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، اليوم، "إنه تنفيذا لتوجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، غادرت ميناء رأس لفان، شمالي قطر، مساء اليوم، الشحنة الخامسة من المنحة القطرية من الغاز الطبيعي المسال، والتي تم تخصيصها لجمهورية العربية في العاشر من يونيو الماضي".

وبين المصدر أنه "سيتم تسليم هذه الشحنة التي تبلغ حمولتها 64 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال إلى الهيئة العامة المصرية للبترول".

كان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد (الذي كان وليًا للعهد آنذاك) وجه خلال شهر يونيو الماضي، بتقديم منحة لمصر مكونة من خمس شحنات من الغاز الطبيعي المسال تُسلم للهيئة العامة المصرية للبترول بهدف التخفيف من أزمة إنتاج الطاقة للسوق المحلي المصري خلال فترة الصيف.

وكانت أولى شحنات منحة الغاز قد غادرت قطر في الأول من أغسطس الماضي، فيما غادرت الشحنة الثانية في الـ9 من الشهر نفسه، وغادرت الشحنتان الثالثة والرابعة في 22 أغسطس الماضي. وتواجه مصر نقصًا في إمدادات الغاز المحلية، لتلبية احتياجات متزايدة خلال شهور الصيف.

واتسمت العلاقات بين مصر وقطر بالفتور إثر قيام الجيش، بمشاركة قوى سياسية ودينية، بعزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، والذي كان يتمتع بعلاقات قوية مع الدوحة.

لكن وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية، قال في مؤتمر صحفي في باريس، الشهر الماضي، إثر لقاء مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس، إن "قطر تساعد مصر وليس جماعة الإخوان المسلمين"، التي ينتمي إليها مرسي، ودعا إلى التوصل إلى حل سريع للأزمة المصرية، عبر الحوار بين جميع المصريين دون إقصاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا