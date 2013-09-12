الشحنة الخامسة والأخيرة من منحة الغاز القطري تتجه إلى مصر

كتب : الأناضول الخميس 12-09-2013 19:59

أعلنت قطر، اليوم، أنها أرسلت شحنة الغاز الخامسة والأخيرة، التي أعلنت عنها كمنحة مجانية لمصر، قبل عزل الرئيس السابق محمد مرسي، لمساعدتها في تدبير احتياجات محطات الكهرباء من الغاز خلال فترة الصيف التي يزداد فيها الطلب على الطاقة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، اليوم، "إنه تنفيذا لتوجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، غادرت ميناء رأس لفان، شمالي قطر، مساء اليوم، الشحنة الخامسة من المنحة القطرية من الغاز الطبيعي المسال، والتي تم تخصيصها لجمهورية مصر العربية في العاشر من يونيو الماضي".

وبين المصدر أنه "سيتم تسليم هذه الشحنة التي تبلغ حمولتها 64 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال إلى الهيئة العامة المصرية للبترول".

كان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد (الذي كان وليًا للعهد آنذاك) وجه خلال شهر يونيو الماضي، بتقديم منحة لمصر مكونة من خمس شحنات من الغاز الطبيعي المسال تُسلم للهيئة العامة المصرية للبترول بهدف التخفيف من أزمة إنتاج الطاقة للسوق المحلي المصري خلال فترة الصيف.

وكانت أولى شحنات منحة الغاز قد غادرت قطر في الأول من أغسطس الماضي، فيما غادرت الشحنة الثانية في الـ9 من الشهر نفسه، وغادرت الشحنتان الثالثة والرابعة في 22 أغسطس الماضي. وتواجه مصر نقصًا في إمدادات الغاز المحلية، لتلبية احتياجات متزايدة خلال شهور الصيف.

واتسمت العلاقات بين مصر وقطر بالفتور إثر قيام الجيش، بمشاركة قوى سياسية ودينية، بعزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، والذي كان يتمتع بعلاقات قوية مع الدوحة.

لكن وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية، قال في مؤتمر صحفي في باريس، الشهر الماضي، إثر لقاء مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس، إن "قطر تساعد مصر وليس جماعة الإخوان المسلمين"، التي ينتمي إليها مرسي، ودعا إلى التوصل إلى حل سريع للأزمة المصرية، عبر الحوار بين جميع المصريين دون إقصاء.