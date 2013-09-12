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اتحاد العمال يطالب بإنشاء صندوق لأعضائه بالتعاون مع "السياحة" و"القوى العاملة"

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اتحاد العمال يطالب بإنشاء صندوق لأعضائه بالتعاون مع "السياحة" و"القوى العاملة" اتحاد العمال يطالب بإنشاء صندوق لأعضائه بالتعاون مع "السياحة" و"القوى العاملة"

كتب : أحمد محمد الخميس 12-09-2013 20:42

طالب خالد شعبان، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال ، بضرورة إنشاء صندوق للعمال بالاتفاق مع وزيري السياحة والقوي العاملة، موضحًا أن الصندوق سيقوم على أساس استقطاع 2 جنيه من كل سائح يزور مصر وتوضع تلك الأموال في هذا الصندوق.

وأضاف شعبان، في تصريح لـ"الوطن"، أن تلك الأموال سيتم استغلالها في صرف رواتب العمال المتوقفين عن العمل والمتضررين في أعمالهم من حالات الانفلات الأمني والتي تسببت في غلق الشركات والمصانع التي يعملون بها، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه عرض تلك الفكرة على هشام زعزوع، وزير السياحة، وكمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة، ورحّبوا بهذه الفكرة وأكدوا على أنهم سيدرسونها للبدء في تنفيذها، موضحًا أن العمال هم المتضررون من توقف المصانع والشركات وليس المستثمرين، مشددًا على ضرورة أن يكون لدى العمال بديل يكفيهم وقت توقف عملهم ويحفظ كرامتهم ويحقق لهم الاستقرار النفسي.

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