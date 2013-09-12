مدير الأمن بـ"التعليم": تنسيق تام بين الوزارة والداخلية لتأمين المدارس

كتب : فاطمة النشابي الخميس 12-09-2013 20:48

قال أحمد خضر، مدير إدارة الأمن بوزارة التربية والتعليم، إن خطة تأمين المدارس هذا العام هي خطة متواصلة من وزارة التربية والتعليم ولم تنقطع، وأشار إلى قيام الوزارة بالعديد من الحملات التوعية للعاملين حول كيفية التعامل مع المتفجرات إن وُجدت داخل أي مدرسة.

وأكد خضر، خلال استضافته مع محمد سعيد محفوظ، على قناة CBC، في أستوديو بث المباشر، إن "هناك تنسيقًا تامًا بين الوزارة والشرطة والقوات المسلحة لإتمام عملية التأمين الشاملة للمدارس، إلى جانب وجود تركيب كاميرات مراقبة على عدد من المدارس".

وتابع، سيتم وضع خطة لمحافظة شمال سيناء لتأمين المدارس بخلاف الخطة الموضوعة لباقي المحافظات.