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كهربا يكشف عن نصائح أبو تريكة وشيكابالا له

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كهربا يكشف عن نصائح أبو تريكة وشيكابالا له كهربا يكشف عن نصائح أبو تريكة وشيكابالا له

كشف محمود عبد المنعم "كهربا" جناح لوزيرن السويسري عن النصائح التي وجهها له محمد أبو تريكة لاعب وسط الأهلي، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح الزمالك خلال معسكر منتخب .

والتقى كهربا بأبو تريكة وشيكابالا في معسكر مصر قبل مباراة غينيا التي فاز فيها الفراعنة بنتيجة 4-2، شهدت مشاركة اللاعب الشاب في جزء من المباراة.

وقال كهربا لـFilGoal.com يوم الخميس: "حرص أبو تريكة وشيكابالا على توجيه عدة نصائح لي من أجل النجاح في رحلة الاحتراف والتألق مع منتخب مصر الأول".

وأضاف كهربا - 19 عاما- "أبو تريكة نصحني بضرورة الاستمرار في الاحتراف وعدم العودة إلى مصر وألا أخشى أحدا داخل الملعب".

وتابع "طالبني بأن ألعب لعبي دون خوف مع منتخب مصر ولوزيرن، والحفاظ على المستوى الذي ظهرت به في كأس الأمم الإفريقية للشباب".

وتألق كهربا مع الفراعنة وتوج بكأس الأمم الإفريقية للشباب وشارك في كأس العالم، قبل أن يأتيه عرض الاحتراف في لوزيرن السويسري.

وكشف كهربا الذي خاض أول مباراة دولية له أمام غينيا عن نصائح شيكابالا نجم الزمالك.

وأشار "شيكابالا طالبني بألا أيأس، ولا أفكر في العودة مطلقا إلى مصر في الوقت الحالي، وطالبني باللعب دون خوف حتى أعتاد المواجهات الصعبة".

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فيديو اليوم السابع

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