شهود: دباباتان مصريتان تجاوزتا الحدود مع غزة.. و"حماس" تنفي

داخلية "حماس": الأمن الوطني نفى دخول أي دبابة إلى الأراضي الفلسطينية

كتب : وكالات منذ 47 دقيقة

أفاد شهود عيان، اليوم، أن دبابتين مصريتين تجاوزتا السياج الحدودي الشائك قرب حدود مصر مع قطاع غزة للمرة الأولى، من دون أن تدخلا الجهة الفلسطينية من الحدود، في حين نفت حكومة حماس هذا الأمر.

وأوضح الشهود أن الدبابتين "تجاوزتا السياج الحدودي المصري الأول على الشريط الحدودي بين رفح ومصر وسارتا على الطريق المحاذي للجدار الأسمنتي الذي تقيمه مصر"، لافتين إلى "أنها المرة الأولى التي تخرج دبابات مصرية لهذه المنطقة رغم أن الدبابتين لم تدخلا الجهة الفلسطينية على الحدود".

وذكر الشهود أنه "كان على متن الدباباتين عدد من الجنود المصريين وهم ملثمون".

وفي سياق متصل، قال إيهاب الغصين، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية المُقالة التي تديرها حماس، إنه لم تدخل أي دبابة مصرية إلى الأراضي الفلسطينية.

من جانبه، قال إسلام شهوان، المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة حماس، إن "قوات الأمن الوطني نفت دخول أي دبابة مصرية للحدود"، وتابع أن "على وسائل الإعلام تحري الدقة".

وبثت وكالة "صفا" الفلسطينية المحلية في غزة نقلًا عن مراسلها، أن "دبابتين مصريتين تجاوزتا لأول مرة الخط الأول للسياج الشائك للحدود وسارتا على الطريق المحاذي للجدار الأسمنتي".

وفي شأن متصل، رفضت حركة حماس أمس تقريرًا أذاعه التليفزيون المصري يفيد بضلوعها في تدريب إسلاميين في مصر على زرع القنابل في السيارات وتزويدهم بألغام أرضية، وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم، إن هذه المزاعم غير صحيحة بالمرة ووصف التقرير بأنه محاولة لـ"شيطنة" حماس التي تحكم قطاع غزة.