أخبار عاجلة

بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

شهود: دباباتان مصريتان تجاوزتا الحدود مع غزة.. و"حماس" تنفي

Google+ Print
شهود: دباباتان مصريتان تجاوزتا الحدود مع غزة.. و"حماس" تنفي شهود: دباباتان مصريتان تجاوزتا الحدود مع غزة.. و"حماس" تنفي
داخلية "حماس": الأمن الوطني نفى دخول أي دبابة إلى الأراضي الفلسطينية

كتب : وكالات منذ 47 دقيقة

أفاد شهود عيان، اليوم، أن دبابتين مصريتين تجاوزتا السياج الحدودي الشائك قرب حدود مع قطاع غزة للمرة الأولى، من دون أن تدخلا الجهة الفلسطينية من الحدود، في حين نفت حكومة حماس هذا الأمر.

وأوضح الشهود أن الدبابتين "تجاوزتا السياج الحدودي المصري الأول على الشريط الحدودي بين رفح ومصر وسارتا على الطريق المحاذي للجدار الأسمنتي الذي تقيمه مصر"، لافتين إلى "أنها المرة الأولى التي تخرج دبابات مصرية لهذه المنطقة رغم أن الدبابتين لم تدخلا الجهة الفلسطينية على الحدود".

وذكر الشهود أنه "كان على متن الدباباتين عدد من الجنود المصريين وهم ملثمون".

وفي سياق متصل، قال إيهاب الغصين، الناطق باسم الفلسطينية المُقالة التي تديرها حماس، إنه لم تدخل أي دبابة مصرية إلى الأراضي الفلسطينية.

من جانبه، قال إسلام شهوان، المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة حماس، إن "قوات الأمن الوطني نفت دخول أي دبابة مصرية للحدود"، وتابع أن "على وسائل الإعلام تحري الدقة".

وبثت وكالة "صفا" الفلسطينية المحلية في غزة نقلًا عن مراسلها، أن "دبابتين مصريتين تجاوزتا لأول مرة الخط الأول للسياج الشائك للحدود وسارتا على الطريق المحاذي للجدار الأسمنتي".

وفي شأن متصل، رفضت حركة حماس أمس تقريرًا أذاعه التليفزيون المصري يفيد بضلوعها في تدريب إسلاميين في مصر على زرع القنابل في السيارات وتزويدهم بألغام أرضية، وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم، إن هذه المزاعم غير صحيحة بالمرة ووصف التقرير بأنه محاولة لـ"شيطنة" حماس التي تحكم قطاع غزة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا