"أمن القاهرة" تنفي ما نشره "الإخوان" عن اعتقال طفلة عمرها 6 سنوات

الطفلة ابنة سيدة متهمة بتوزيع منشورات والاعتداء على الأمن.. وكانت تنتظرها أمام مكتب وكيل النائب العام

كتب : أ ش أ منذ 34 دقيقة

نفت مديرية أمن القاهرة ما بثه أحد المواقع على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حول اعتقال طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات بتهمة حيازة منشورات، مشددة على أن كل ما تتخذه من إجراءات يتم في إطار من الشرعية والقانون واحترام حقوق الإنسان.

وكان موقع يسمى بـ"منتدى شباب الإخوان المسلمين" على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بث خبرًا تحت عنوان "أصغر معتقلة تبلغ 6 سنوات موجه لها تهمة حيازة منشورات"، وأرفق بالخبر صورة للفتاة أمام مكتب وكيل النائب العام للإيحاء بخضوعها للتحقيق.

وأوضحت مديرية أمن القاهرة، في بيان لها اليوم، أن الطفلة المنوّه عنها بالخبر تُدعى فاطمة عطا علي، وأنها نجلة المتهمة منى فاروق جاد الكريم محمد في المحضر (رقم 6724 جنح القاهرة الجديدة ثان بتاريخ 10 سبتمبر الجاري)، بتهمة توزيع منشورات والاعتداء على أفراد الكمين الأمني بمحور شمال الأكاديمية.

وأضافت المديرية، أنه تم عرض المتهمة على النيابة أمس، وأصدرت قرارًا بإخلاء سبيلها، مشيرة إلى أنه تم إخلاء سبيلها فور صدور قرار النيابة العامة، لافتة إلى أن الطفلة المُشار إليها بالخبر كانت متواجدة وشقيقها عبدالرحمن عطا علي (8 سنوات) في انتظار والدتهما أمام مكتب وكيل النائب العام؛ حيث التقطت الصورة الواردة بالخبر قبل أن يغادرا مقر النيابة العامة مع والدتهما بعد صدور القرار بالإفراج عنها، دون أن يكون للطفلة أو شقيقها أي علاقة بموضوع التحقيقات المتهمة فيها والدتهما.

كما تجدر الإشارة إلى أن زوج المتهمة يدعى عطا علي عطية كاشف، هو أحد المتهمين في أحداث الحرس الجمهوري .