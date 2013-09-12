FilGoal.com يروي قصة لاعب من غينيا الاستوائية.. أبعد الرأس الأخضر وصعد بتونس

لماذا تم استدعاء تونس وإقصاء الرأس الأخضر من المرحلة النهائية لتصفيات إفريقيا المرشحة لكأس العالم 2014؟ لهذا السؤال قصة مثيرة.

منتخب الرأس الأخضر خاض مباراة أمام غينيا في الجولة الثالثة من التصفيات، وخلال هذا اللقاء تم طرد لاعب الرأس الأخضر فرناندو فاريلا.

انتهى اللقاء لصالح غينيا الاستوائية بنتيجة 4-3.. لكن غينيا الاستوائية أشركت خلال المباراة لاعب ممنوع من اللعب هو إيميليو لوبيز.

إيميليو لوبيز كان معاقبا بالإيقاف، ورغم ذلك دفعت غينيا الاستوائية به في مباراة الرأس الأخضر.

فقرر الكاف أن يخسر منتخب غينيا الاستوائية، وحسب نتيجة المباراة 3-0 لصالح الرأس الأخضر.

هنا تجدر الإشارة لمعلومة مهمة، أن احتساب الرأس الأخضر فائزا بنتيجة 3-0 لا يعني رفع العقوبة عن لاعبه الذي طرد خلال اللقاء فاريلا.

فالكاف وقع على فاريلا عقوبة إيقاف لأربع مباريات لخروجه عن النص الرياضي.

ولم يلعب فاريلا في الجولة الرابعة، ولا الخامسة، ثم شارك أمام تونس في السادسة!

الرأس الأخضر فاز على تونس بهدفين نظيفين، لكن بمشاركة فاريلا.

وبالتالي تقدم منتخب تونس باحتجاج ضد الرأس الأخضر، وفاز به ليقصي الأخير من التصفيات، ويصعد فريق نسور قرطاج إلى المرحلة النهائية من التصفيات.