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"تواصل للتنمية" تنجح في فض اعتصام ممرضات بني سويف

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"تواصل للتنمية" تنجح في فض اعتصام ممرضات بني سويف "تواصل للتنمية" تنجح في فض اعتصام ممرضات بني سويف

كتب : محمد خلف الخميس 12-09-2013 20:40

نجحت جمعية أصدقاء "تواصل للتنمية" من منطلق الحرص على سلامة المرضى بمستشفى ببا المركزي جنوب بني سويف، في إقناع الممرضات المضربات عن العمل للعودة إلى عملهن بعد إطلاق مبادرة "صحتنا أمانة في إيديكم" لحل أزمة مستشفى ببا المركزي بعد حدوث إضراب للعاملين بها، ما أدى إلى حدوث شلل بالمستشفى.

كانت المستشفى شهدت حادثا مؤسفا بعد أن تعدت مجموعة من البلطجية يوم الاثنين الماضي على شرطي بالسب والضرب، بل وأطلقوا النار على زوجته ع. أ. ق إحدى الممرضات بالمستشفى أثناء زيارتهم لبلطجي محتجز بالمستشفى مضرب عن الطعام، ما ترتب عليه إضرب العاملين بمستشفى ببا المركزي من أطباء، وتمريض، وإداريين عن العمل اعتراضا على ما قام به البلطجية حيث أصيبت الممرضة في رأسها جراء إطلاق النار وتم نقلها إلى مستشفى خاص بالقاهرة نظرا لخطورة حالتها.

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