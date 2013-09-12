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خبير فرنسي يتفقد الأوضاع الأمنية في الغردقة

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خبير فرنسي يتفقد الأوضاع الأمنية في الغردقة خبير فرنسي يتفقد الأوضاع الأمنية في الغردقة

كتب : صلاح عبدالله منذ 41 دقيقة

تفقد الخبير الأمني الفرنسي جاكو مارت، شوارع وميادين الغردقة اليوم بدعوة من وزارة السياحة؛ للتأكد من الحالة الأمنية وإجراءات الأمن، وإعداد تقرير للحكومة الفرنسية بذلك.

والتقى مارت اللواء سعد الدين أمين سكرتير عام البحر الأحمر، واللواء حمدي الجزار مدير أمن المحافظة، الذي أكد أنه يتم اتخاذ كل الإجراءات لتأمين السائحين، مؤكدا أنهم "تحت أعين الشرطة".

كما عرض مدير الأمن أساليب التأمين المختلفة، من نقط الشرطة بمختلف الطرق وشرطة الفنادق السياحية وأرقام سيارات التاكسي الكودية في حال الشكوى، بجانب أكشاك الشرطة المنتشرة في المدينة.

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