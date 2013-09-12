مسيرة في المنيا بمشاركة السلفيين والقساوسة لتأييد ترشح السيسي للرئاسة

كتب : خديجة العادلى منذ 14 دقيقة

انطلقت مسيرة حاشدة بمدينة الفكرية بأبوقرقاص في المنيا، وذلك لتأييد ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، لرئاسة الجمهورية، مساء اليوم.

وشارك في المسيرة أكثر من 10 الآف مؤيد من بينهم سلفيون وقساوسة.

وردد المشاركون في المسيرة عددًا من الهتافات التي تطالب السيسي بتكملة "مسيرة الإصلاح" التي بدأها بعزل الرئيس السابق محمد مرسي، والترشح لانتخابات الرئاسة.

ورفع المؤيدون لافتات مكتوب عليها "كمل جميلك يا سيسي"، بالإضافة لأعلام مصر.

ورددوا عددًا من الهتافات من بينها "سير يا سيسي واحنا وراك.. كل ما تمشي قلوبنا معاك".