البناية الأهم..فى جاردن سيتى

كتب : إبراهيم سيد

ذات صباح في صيف القاهرة القائظ ، وقف أحمد – المهندس ذو الثمانية والعشرين عاما – بجوار سور السفارة الأمريكية ليلتقط أنفاسه بعد مروره بالعديد من الحواجز الخرسانية والموانع التي أقامتها القوات المسلحة لإحكام تأمين المبنى الدبلوماسي الأهم بالقاهرة ، وهناك قابل صديق الطفولة أسامة الذي لم يره منذ عدة أعوام كان وقتها أسامة حديث التخرج من الكلية الحربية ، بعد ان تعانقا ، سأل كل منهما الاخر عن السر وراء اجتماعهما أمام السفارة الأمريكية ، إجابة أحمد كانت منطقية ومتوقعة فهو يحاول منذ ثلاث سنوات الحصول على فرصة للهجرة إلى الولايات المتحدة ، عله يجد الحلم الأمريكي بعد أن مل من خيبة الأمل التي تلازمه في بلده . أما “النقيب” أسامة فهو قائد تأمين السفارة خاصة خلال المظاهرات اليومية بالقرب من السفارة اعتراضا على عزم واشنطن الحرب على سوريا.

على بعد عشرات أمتار ، وقف مئات الشباب من قوى سياسية مختلفة يرددون عبارات مناهضة للسياسة الأمريكية واعتزام القوات الأمريكية مهاجمة دمشق ، وبالطبع شهدت الوقفة حرق العلم الأمريكي وصور الرئيس باراك أوباما.

وبالقرب من السفارة ، كان بائع صحف يعرض أحد أكثر الصحف الخاصة توزيعا ، وقد احتلت صورة الرئيس الأمريكي باراك أوباما صفحة كاملة تحت عنوان “راعي الإرهاب الأول في العالم” ، بالإضافة للإتهامات بالصحف للرئيس الأمريكي بالبلطجة على العالم بدعوته لشن حرب على سوريا ، والعداء اليومي لواشنطن الذي تتبارى فيه الصحف يوميا.

على المستوى الشعبي ظلت الولايات المتحدة عدوة لمصر ، ينظر إليها المصريون على أنها سبب للمشاكل في المنطقة وحامي إسرائيل العدو التاريخي للمصريين ، ولكن منذ اندلاع الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي والموقف الأمريكي امعارض لما حدث ، ظهرت موجة عداء شديدة من القوى السياسية والشعبية لأمريكا باتهامها بدعم جماعة الإخوان المسلمين التي ثار الشعب ضد حكمها ، وكان الموقف الرسمي المصري شديد الحرص على ألا تتدهور العلاقات إلى حد العداء وكذلك التأكيد على أن الموقف الأمريكي مرفوض.

وتظل السفارة الأمريكية جامعة المصريين رغم كرههم لها ، فالسفيرة الأمريكية السابقة آن باترسون التقت الكثير من أطياف القوى السياسية – وفقا لتقارير اعلامية – من سلفيين وإخوان وقوى ليبرالية وحتى الحركات الشبابية ، وكان أبرز ما أثير عن هذه اللقاءات ، ما نسب لوثائق بموقع ويكيليكس حول تلقي 36 ناشطا يمثلون تيارات سياسية مختلفة تمويلا من السفارة الأمريكية ، وأنهم يحضرون للسفارة شهريا للحصول على مرتبات ، ونفت النيابة العامة في وقت لاحق فتح تحقيق في تلك المزاعم.

ويظل ذلك المبنى في حي جاردن سيتي الراقي مثيرا للجدل حول دوره في تحريك الأحداث في مصر ، فكل الأطياف تتهم الأخر بالعمالة لأمريكا وتلقي مبالغ من السفارة الأمريكية ، بينما تهرول المؤسسات الرسمية للحصول على الدعم الأمريكي ، وتتسابق للحصول على “نفحة” من المعونة الأمريكية ، تظل واشنطن هي “الشيطان الأكبر” في نظر الشعب المصري.