السودان رئيساً للمجلس الأفريقي لمكافحة ذبابة “التسي تسي”

أختيرت السودان اليوم رئيساً للمجلس الأفريقي لأبحاث مكافحة أمراض “التربانوسوما” ونواقلها من الحشرات المختلفة وأهمها ذبابة “التسي تسي” .

وقال مدير معهد بحوث الثروة الحيوانية البروفيسور أحمد حسين عبد الرحمن – في تصريح له اليوم الخميس – إن هذا الإختيار جاء في ختام أعمال “المؤتمر العلمي العالمي الثاني والثلاثين لمجلس أبحاث ومكافحة أمراض التربانوسوما” والذي انعقدت فعالياته هذا العام ولأول مرة بالخرطوم – من الثامن من سبتمبر الجاري ولمدة خمسة أيام -، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلين للمنظمات الإقليمية والدولية وعلماء ومختصين في مجالات صحة الحيوان.

وأوضح عبد الرحمن، إن الدورة التي سيرأسها السودان مدتها عامين، وينتظر منه بذل الجهود لمتابعة تنفيذ التوصيات التي خرج بها مؤتمر الخرطوم.

> وخرج المؤتمر في ختام أعماله اليوم بالخرطوم بعدد من التوصيات أهمها، دعوة الدول الأفريقية للعمل علي المستوي الوطني والإقليمي والقاري علي مكافحة أمراض التربانوسوما ونواقلها، بإعتبارها من الأمراض العابرة للحدود.

> وشدد المشاركون في المؤتمر على دعوة المنظمات الدولية ممثلة في منظمة الصحة العالمية ومنظمة الفاو للعمل معاً من أجل مكافحة هذه الأمراض والقضاء عليها نهائياً.

> أ ش أ