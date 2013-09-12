هيكل : حديث منصور للشعب طمأنهم ..وتعديل الدستور القديم خطأ

قال الكاتب الصحفي، محمد حسنين هيكل إن الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور رجل فاضل وحديثه للناس طمأنهم كثيرا ونحتاج إلى من يتحدث للناس باستمرار.

وأضاف “هيكل” خلال لقائه في برنامج “مصر أين وإلى أين”، مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة “سي بي سي” مساء اليوم الخميس، قائلا: قلت للرئيس عدلى منصور إن المرحلة الانتقالية هي مرحلة تأسيس للدولة والمسار الأمنى يحتاج إلى مسار اقتصادى جواره .

وأكد هيكل أن الدكتور حازم الببلاوى فاق توقعاتى بصموده واستمراره، مضيفًا أن الدكتور هشام قنديل زارنى في مكتبى وعرض على مبادرة لإنهاء الأزمة بعد عزل مرسي.

وأضاف هيكل، إنه لابد من إعداد دستور جديد، لأنه من الخطأ تعديل دستور 2012، مضيفًا: أوافق على الالتزام بخارطة الطريق على ألا تتحول البرامج والخطط إلى أقفاص حديدية.

مشيرا ً أن ”العنف يقلقني، وأفضل ما في هذه المرحلة صبر الشعب على الأحداث الجارية لإدراكه بصعوبة اللحظة”.

وتابع هيكل: “العالم العربى يتساقط تباعاً وما يحدث في سوريا أحدث صحوة مفاجئة للشعوب العربية”.

واستطرد هيكل: “لا أتوقع توجيه ضربة عسكرية لسوريا لأن مخاطرها أكبر من أي حد”، مضيفا أن أوباما كان يتكلف في خطابه الأخير بشيء ليس في طبيعته.