أخبار عاجلة

بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

مركزان حقوقيان يثمنان دور نقابة الصحفيين لدفاعهما عن المراسلين غير المقيدين

  • 17
Google+ Print
مركزان حقوقيان يثمنان دور نقابة الصحفيين لدفاعهما عن المراسلين غير المقيدين مركزان حقوقيان يثمنان دور نقابة الصحفيين لدفاعهما عن المراسلين غير المقيدين

ضياء رشوان

أكد مصطفى القصيف “رئيس مركز وطن لحقوق الإنسان “نثمن دور نقابة الصحفيين المميز ولأول مرة برئاسة نقيبها ضياء رشوان وأعضاء مجلس النقابة تضامنها مع مراسلي الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية الغير مقيدين بنقابة الصحفيين المتهمين في عدد من القضايا وتكليف محامين للدفاع عنهم ومنهم أحمد أبو دراع مراسل المصري اليوم وقناة أون تي في.

وأشار أن مداخلة نقيب الصحفيين ضياء رشوان لجابر القرموطي في برنامج ” مانشت ” الذي أعلن موقف النقابة من الغير أعضاء النقابة ويراسلون صحف منها المصري اليوم وبوابة الأهرام ووقوف النقابة بجانبهم حتى مع مراسلي الغير منتمين لتيارات لبرالية موقف متميز للنقابة ليس على مستوى العالم العربي فقط ولكن على المستوى الدولي .

وأضاف محمد علي ” عضو مركز لحقوق الإنسان ” إن التاريخ سيكتب لمجلس نقابة الصحفيين الدور الفعال لنقابة الصحفين ليطمأن كل مراسلي الصحف أن هناك نقابة قوية تدفاع عن حرية الكلمة والقضاء هو الذي سيفصل في القضايا إن كان المراسلين مدانين أم لا وسنحترم حكم القضاء أيا كان .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا