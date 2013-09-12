مركزان حقوقيان يثمنان دور نقابة الصحفيين لدفاعهما عن المراسلين غير المقيدين

أكد مصطفى القصيف “رئيس مركز وطن لحقوق الإنسان “نثمن دور نقابة الصحفيين المميز ولأول مرة برئاسة نقيبها ضياء رشوان وأعضاء مجلس النقابة تضامنها مع مراسلي الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية الغير مقيدين بنقابة الصحفيين المتهمين في عدد من القضايا وتكليف محامين للدفاع عنهم ومنهم أحمد أبو دراع مراسل المصري اليوم وقناة أون تي في.

وأشار أن مداخلة نقيب الصحفيين ضياء رشوان لجابر القرموطي في برنامج ” مانشت ” الذي أعلن موقف النقابة من الغير أعضاء النقابة ويراسلون صحف منها المصري اليوم وبوابة الأهرام ووقوف النقابة بجانبهم حتى مع مراسلي الغير منتمين لتيارات لبرالية موقف متميز للنقابة ليس على مستوى العالم العربي فقط ولكن على المستوى الدولي .

وأضاف محمد علي ” عضو مركز مصر لحقوق الإنسان ” إن التاريخ سيكتب لمجلس نقابة الصحفيين الدور الفعال لنقابة الصحفين ليطمأن كل مراسلي الصحف أن هناك نقابة قوية تدفاع عن حرية الكلمة والقضاء هو الذي سيفصل في القضايا إن كان المراسلين مدانين أم لا وسنحترم حكم القضاء أيا كان .