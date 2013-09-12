نقيب الصحفيين: انفراجه في أزمة “أحمد أبودراع” الأحد القادم

أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين أن عماد أبو زيد الذي يعمل مراسلا لبوابة الأهرام في بني سويف لديه جنحتين أحدهما حكم عليه فيها بشهر ولكن هاتين القضيتين ليس لهما علاقة بالقبض عليه مؤخرا وأضاف رشوان في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم من برنامج “مانشيت” إنه منذ أن علم بخبر القبض على عماد أبوزيد، مراسل “بوابة الأهرام” في بني سويف وهو يجري اتصالات مع المسئولين لمعرفة التهم الموجهة له، وانتداب محامٍ لحضور التحقيقات معه، علما بأن أبوزيد ليس عضوًا بنقابة الصحفيين ولكن سنظل وراءه ومساندته.

> أما بخصوص الزميل أحمد أبو دراع مراسل المصري اليوم أكد رشوان أنه ليس عضوا بالنقابة، وهناك خطوات جادة سيتم الإعلان عنها قريبا بشأنه، كما أن الناشط الحقوقي والمحامى نجاد البرعي لديه تصور خاص بالقضية سيقدمه للنيابة قريبا وأشار رشوان أنه على يقين بحدوث إنفراجة قريبة في قضية أبو دراع موضحا أن نقابة الصحفيين كيان قانوني ودائما تكون سند لكل الصحفيين الذين ينتمون للنقابة وأيضا الذين ليس لديهم عضوية بالنقابة.