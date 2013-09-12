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غرق مقابر قرية “ادندان” بسبب كسر بمحطة الصرف الصحى ببلانة باسوان

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غرق مقابر قرية “ادندان” بسبب كسر بمحطة الصرف الصحى ببلانة باسوان غرق مقابر قرية “ادندان” بسبب كسر بمحطة الصرف الصحى ببلانة باسوان

أرشيفية

ادى كسر جسر احواض الصرف الصحى بمحطة بلانة الى غرق الاراضى الزراعية بقريتى بلانة وادندان كما غمرت مياه الصرف الصحى مقابر قرية ادندان.

وذكر رضا مصطفى من اهالى ادندان واحد شهود العيان ان ارتفاع المياه بالاراضى الغارقه يصل من نصف متر الى متر ونصف واضاف ان المشكلة اصبحت اكثر خطورة بعد وصول المياه الى ترعتى الطويسة ووادى النقرة وتوقف محطات الرفع المقامة على الترعة مما يهدد برجوع المياه الى نهر النيل وتزداد الخطورة فى ان ماخذ المياه الرئيسى لمركز دراو وقرى النوبة يقع بالقرب من بداية الترعة مما يعنى احتمال وصول هذه المياه الملوثه الى المنازل.

الجدير بالذكر ان شركة مياه الشرب قامت بوقف محطات مياه الشرب كاجراء احترازى لحين انتهاء المشكلة.

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