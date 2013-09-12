تمديد حالة الطوارئ وفقا لأحكام القانون الدولي | بقلم د.أيمن سلامة

ما أن صدر قرار رئيس الجمهورية المؤقت بتمديد العمل بحالة الطوارئ في مصر لمدة شهرين اعتبارا من الساعة الرابعة عصر اليوم الخميس 12 سبتمبر عام 2013 ، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حتي ثار جدل كبير في الشارع المصري حول ذلك التمديد ، و مغزاه ، و جدواه ، و لم يقتصر هذا الجدل المشروع علي أثر معين ، أو نتيجة معينة ، لتمديد العمل بحالة الطوارئ ، لكن امتد ذلك النقاش الطبيعي للاثار السياسية ، و الاقتصادية ، و الأمنية ، و الأجتماعية ، و الثقافية ، بل و الخارجية علي هذا التمديد .

من المهم بمكان و في ذلك السياق ، أن نتطرق الي المواثيق الدولية التي تحكم اعلان و اللجوء الي هذه الحالة و تمديدها بموجب المواثيق الدولية المعنية

> ، و أيضا التعرض لاهم الضمانات الدستورية الوطنية في العديد من دول العالم التي تضمن عدم تغول الدولة ، و تسلطها في فرض هذه الحالة ، و العمل بها

> و تمديدها .

لقد رخص العهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 للدول ذات السيادة اللجوء لفرض حالة الطوارئ في حالات الضرورة القصوي و منها الحالات التي يتعرض فيها كيان الدولة ذاته لتهديدات حالة و مباشرة ، و رخص أيضا ذات العهد – و مصر دولة طرف فيه منذ عام 1967 – أن تقوم الدولة بتقييد العديد من الحقوق الأساسية للانسان و حرياته العامة ، و ذلك لاجل الحفاظ علي أمن و سلامة الدولة و المجتمع .

و في الوثائق الدولية و الاقيليمية ، وخصوصا العهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية للأمم المتحدة ، والأتفاقية الأوربية لحقوق الانسان ، ثمة عدد من الارشادات الاجرائية و القانونية حول كيفية التعامل في تلك المواقف ، فحالة الطوارئ ينبغي أن : تعلن من جهة مؤهلة قانونا بحسب الدستور ، عادة ما تكون الحكومة أو رأس الدولة ، و مؤكد أن الحالة المصرية تعد المثال الصارخ الجلي ، لكيفية اعلان الحالة من جانب الرئيس المؤقت بموجب الاعلان الدستوري ، و يجب أن يكون اعلان الحالة رسميا ، و علي الملأ ، و في اطار القانون ، و من المؤكد أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تفرض نفسها و بقوة علي هذه المفاهيم الفلسفية التنظيرية ، و من المهم أيضا التحديد الزمني و الجغرافي في فرض الحالة سواء في الاعلان أو التمديد وهو ما تم تحديده فعلا من جانب السلطات الرسمية ، و أخيرا من المهم بمكان أن يكون الانتقاص من الحقوق الأساسية في أضيق الحدود الممكنة .

رغم أن المواثيق الدولية لا تحظر على الدول ذات السيادة أن تعلن حالة الطوارئ فى الظروف الاستثنائية التى تلجأ إليها الدول للحفاظ على الدولة والمجتمع، بيد أن القانون الدولى رهن ذلك بأن تكون هذه الحالة طارئة مؤقتة، وأن تعلن وفقا لقانون، والعديد من الدول ذات الأنظمة الديمقراطية سعت لضمان حماية حقوق مواطنيها حتى أثناء حالة الطوارئ، حيث لجأت العديد من هذه الأنظمة إلى المراجعة القضائية لحالة الطوارئ، ووضع ضوابط جوهرية لممارسة السلطة فى الإعلان عن هذه الحالة، وتكون لدى المحاكم الفرصة لتقييم مدى صلاحية التدابير الخاصة بحالة الطوارئ بعد انتهاء العمل بها.

ان من المأمول أن تتطرق مناقشات لجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر ، لمراعاة النص في التعديلات المنشودة علي الضمانات الموضوعية والإجرائية التى تحول دون اللجوء إلى هذه السلطة الاستثنائية إلا عند الضرورة القصوى، فبالمقارنة بالعديد أيضا من الضمانات القضائية بالعديد من الدول العالم نجد أن المحكمة العليا فى الولايات المتحدة الأمريكية كانت المحكمة الرائدة فى تقييد وتحجيم سلطة الرئيس فى منح المحاكم العسكرية سلطة محاكمة مدنيين، حيث قضت بعد انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية بـ “عدم أحقية الرئيس إبراهام لينكولن فى اتخاذ مثل هذا الإجراء”؛ لذا فمن المفيد التعلم من التجربة الأمريكية وغيرها فى مسألة المراجعة القضائية لتدابير الطوارئ.

وتثير مسألة تمديد حالة الطوارئ فى مصر جدلا دستوريا، وذلك مقارنة بالعديد من الدول، ففى تركيا يتعين تسليم إعلان الرئيس لحالة الطوارئ على الفور إلى البرلمان للحصول على موافقته بشأن ذلك الإعلان، وللبرلمان الحق فى إلغاء العمل بالحالة، أو تغيير مدتها، وفى فرنسا، ينتهى إعلان الرئيس حالة الطوارئ بعد مرور 12 يوما من تاريخه، ثم يقوم البرلمان بتمرير قانون يسمح بتمديد العمل بحالة الطوارئ، أما فى المجر فيسمح الدستور المجرى للبرلمان بإصدار أمر بإجراء استفتاء عام على إعلان حالة الطوارئ أو تمديدها.

> الاستفتاء على مسودة الدستور.

جلي أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر منذ اعلان خارطة الطريق في 30 يونية المنصرم ، والتي يأتي علي رأسها حل الهيئة التشريعية القائمة في البلاد ” مجلس الشوري ” ، تفرض أن يقوم البرلمان المنتخب – وفقا للتعديلات المرتقبة – بالمصادقة علي تجديد العمل بحالة الطوارئ

> و ختاما ، نؤكد أن الدولة ذات السيادة تضطلع دوما بتحقيق الأمن للمواطن و هو واجب علي الدولة ، لذا فلها أن تتخذ الاجراءات والتدابير لتحقيق الأمن والسلم الأهلي ، الا أن الضرورة يجب دوما أن تفرض بقدر ، وأن الضرورة ليست دوما هي قانون المكان و الزمان .

الاستاذ الدكتور : أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى العام