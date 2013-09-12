كرول يقترب من قيادة تونس في الجولة الفاصلة

اقترب الهولندي رود كرول المدير الفني للصفاقسي من تولي قيادة المنتخب التونسي في الجولة الفاصلة لتصفيات كأس العالم 2014.

وعادت تونس للتأهل إلى الجولة الفاصلة بعدما أطاحت لجنة الانضباط بالرأس الأخضر بسبب مشاركتها لأحد اللاعبين الموقوفين في المباراة الأخيرة أمام نسور قرطاج.

وكان نبيل معلول المدير الفني لمنتخب تونس قد تقدم باستقالته عقب الخسارة من الرأس الأخضر والخروج من التصفيات.

وأشارت العديد من وسائل الإعلام التونسية أن كرول وافق على قيادة المنتخب التونسي في المباراتين الفاصلتين للتأهل لكأس العالم.

وأكدت إذاعة (شمس إف.إم) أن وديع الجرئ رئيس اتحاد الكرة التونسي قد فتح خطا من المفاوضات مع الصفاقسي للموافقة على إعارة المدرب لقيادة المنتخب مؤقتا وهو ما لقى موافقة مبدئية.

وتولى كرول قيادة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 1996 كما قاد الزمالك إلى آخر بطولة للفريق الأبيض بالفوز بالكأس عام 2008.

كما قاد الصفاقسي لتحقيق لقب الدوري التونسي في الموسم الماضي بعد غياب أكثر من 20 عاما.