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أمير عربي يتبرع بنصف مليون دولار مقابل "15 دقيقة" مع نجمة Twilight

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أمير عربي يتبرع بنصف مليون دولار مقابل "15 دقيقة" مع نجمة Twilight أمير عربي يتبرع بنصف مليون دولار مقابل "15 دقيقة" مع نجمة Twilight

كتب : إنجي رأفت الخميس 12-09-2013 14:05

نشرت صحيفة "ديلي نيوز" الأمريكية، أن الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت، قبلت العرض الذي قدمه أمير عربي، بدفع نصف مليون دولار، لقضاء 15 دقيقة معها، وجهاً لوجه، في حفل جمع تبرعات لصالح ضحايا إعصار ساندي.

وقالت الصحيفة، إن ستيوارت سألت المخرج هارفيوينستين عن المبلغ الذي عرضه الأمير العربي لمقابلتها، وأكدت الصحيفة أن ستيوارت وافقت على العرض، وتبرع الأمير بالمبلغ مقدماً.

الجدير بالذكر، أن المبلغ الذي تبرع به الأمير العربي، وهو نصف مليون دولار أمريكي، يعتبر أقل مبلغ تم التبرع به في الحفل، وذلك بسبب حضور عدد كبير من نجوم هوليوود، على رأسهم آدم ساندلر، وكريس روك، وبول مكارتني، وبروس سبرينجستين، والذين وصلت تبرعاتهم لأكثر من 30 مليون دولار.

وكانت النجمة الأمريكية كريستين ستيوارت هي بطلة سلسلة أفلام مصاصي الدماء Twilight التي حققت نجاحا كبيرا في العالم كله.

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