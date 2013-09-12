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الأسد : على واشنطن التخلي عن تهديداتها ودعم الإرهابيين

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الأسد : على واشنطن التخلي عن تهديداتها ودعم الإرهابيين الأسد : على واشنطن التخلي عن تهديداتها ودعم الإرهابيين

أكد الرئيس السوري بشار الأسد ، أن الإرهابيين يحاولون استدراج التدخل الأمريكي في سوريا.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الأسد قوله ” إن المسلحين لديهم مواد كيميائية سامة حصلوا عليها من دول أجنبية وأن اتفاقية تسليم الأسلحة الكميائية السورية للرقابة الدولية ستدخل حيز التنفيذ بعد شهر من انضمام دمشق إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.
> وأشار إلى أن هذه العملية لن تكون أحادية الجانب، مضيفا أن دمشق سترسل إلى الأمم المتحدة وثائق خاصة بإعداد الاتفاقية حول الموضوع .

وشدد على أن الولايات المتحدة يجب أن تتخلى عن تهديداتها وتوقف توريد السلاح إلى الإرهابيين، موضحا أن دمشق وافقت على وضع سلاحها الكيميائي تحت رقابة دولية تلبية لطلب روسيا، وليس بسبب التهديدات الأمريكية، مشيرا أن “روسيا كان لها الدور الهام في هذه العملية ، حيث لا تثق سوريا بالولايات المتحدة”.
> أ ش أ

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