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النائب العام يخاطب الدول الاوربية لتسهيل استراد الأموال المهربة

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النائب العام يخاطب الدول الاوربية لتسهيل استراد الأموال المهربة النائب العام يخاطب الدول الاوربية لتسهيل استراد الأموال المهربة

خاطب النائب العام المستشار هشام بركات عدد من الدول الاوربية لمساعدة الجهات القضائية المختصة ومكتب التعاون الدولى على استرداد الاموال التى هربها الرئيس الاسبق حسنى مبارك ونظامه .

وأكد النائب العام فى خطابه الذى أرسله الى عدد من الدول الاوربية ومنها سويسرا وفرنسا وانجلترا واسبانيا أن قيام النظام السابق بالعصف بمطالب الشعب عقب ثورة 25 يناير قد أدى إلى حدوث ثورة 30 يونيو .

وأضاف أن القوات المسلحة قامت بدورها الوطني في حماية الشعب وثورته وجاء ذلك ردا على قيام عدد من الدول الاوربية بتعليق التعاون مع السلطات المصرية عقب ثورة 30 يونيو عقب وصول معلومات مغلوطة اليهم تفيد ان 30 يونيو كانت انقلاب عسكريا وأوضح المصدر أن فرنسا أستجابت الى خطاب الجهات القضائية المصرية وقررت أستئناف التعامل معهم فى ملف استيرداد الاموال المهربة بمعرفة نظام مبارك .

أكد مصدر قضائى مطلع أن ملف أسترداد الاموال المهربة يواجه العديد من المشاكل التى حالت دون أن تحصل الدولة على مليم واحد من مليارات الدولارات التى تم تهريبها خلال أحداث ثورة 25 يناير وفترة حكم الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك والتى تورط مبارك واسرته وعدد من رجال الاعمال المقربين منه .

وأوضح المصدر أن الجهات المعنية باسترداد الاموال تواجه صعوبات بالغة أثناء عملها فى ملف أسترداد الاموال منها تعنت الدول الاوربية فى التعامل مع الجهات القضائية المصرية فى استرداد الاموال المهربة ورفض اطلاعهم على الوثائق واصوال المبالغ التى تم تهريبها خلال فترة حكم الرئيس المخلوع .

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