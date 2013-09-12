أخبار عاجلة

بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

مصادر أمنية فلسطينية: مدرعتان مصريتان تتجولان على الحدود مع غزة لأول مرة منذ 1979

Google+ Print
مصادر أمنية فلسطينية: مدرعتان مصريتان تتجولان على الحدود مع غزة لأول مرة منذ 1979 مصادر أمنية فلسطينية: مدرعتان مصريتان تتجولان على الحدود مع غزة لأول مرة منذ 1979

كتب : الأناضول منذ 54 دقيقة

قالت مصادر أمنية فلسطينية في جنوب قطاع غزة، إن مدرعتين مصريتين دخلتا على الخط الأول الملاصق بين قطاع غزة والأراضي المصرية، وهي أول مرة تدخل فيها آليات عسكرية مصرية ثقيلة إلى هذه المنطقة منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1979.

وأضافت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، "تفاجأنا بسير آليتين عسكريتين تتبعان الجيش المصري على الطريق الأسفلتي الواقع بين الجدارين الخراساني والشائك على الحدود بين غزة ومصر والممتد من غرب مدينة رفح المصرية (شمال شرق ) وحتى معبر رفح شرقًا".

وأوضحت أن الطريق المذكور "ضيّق ويبلغ عرضه من الجدار الخراساني حتى الشائك خمسة أمتار، وتتحرك عليه بشكلٍ شبه يومي سيارات مصرية تحمل جنودًا بأعداد قليلة جدًا، ولا تمر سوى مرتين أو ثلاث يومين على أبعد تقدير، ولم يسبق أن دخلت أو تحركت عليه آليات عسكرية تحمل سلاحًا ثقيلاً من قبل".

ولفتت المصادر إلى أن هذا الطريق "ملاصق تمامًا للأراضي الفلسطينية، وبالإمكان رؤية الآليات التي دخلت بالعين المجردة، وسماع صوتها بشكل واضح".

وذكرت أن الآليتين كان يعتليهما عدد من الجنود المسلحين يرتدون اللباس الأسود، ويغطون وجوههم بأقنعة سوداء، ويحملون بنادق آلية، ومثبت على الآليتين سلاح ثقيل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا